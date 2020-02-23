TESK'ten 'Emekli promosyonları güncellensin' talebi

23 Şubat 2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, bankalarca emeklilere ödenen promosyonların yeni dönemde de devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

Emeklilerin aldığı banka promosyonlarının ekonomik şartlara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Emekli vatandaşımız, bankalarca ödenecek promosyon sayesinde rahat bir nefes alırken piyasalar da bu sıcak para sayesinde hareketlendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.