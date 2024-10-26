TESK'ten esnafa destek çağrısı: Devlete olan borçlar için uzun vadeli yapılandırma gerekli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı ekonomik zorluklara ilişkin çözüm önerilerini sundu.

Yüksek enflasyon, artan maliyetler ve finansmana erişim sıkıntısının esnafı ciddi anlamda zorladığını belirten Palandöken, devlete olan vergi, SGK prim ve diğer borçlar için uzun vadeli ve kapsamlı bir yapılandırmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Palandöken, "Enflasyona bağlı olarak artan maliyetler, iş yeri kiraları, stopaj, akaryakıt ve enerji fiyatları gibi giderler esnafı zorluyor. Esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koymakta zorlanıyor. Daha önce çıkarılan yapılandırma yasaları ile esnaf ve vatandaş rahat bir nefes almıştı. Yeni bir yapılandırma ile hem devlet bütçesine gelir sağlanır hem de esnafımız rahat bir nefes alır" ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyonun piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen Palandöken, "Esnafın müşteri sayısı azaldı, gelirler düştü. Ekonominin canlanması ve devletin gelirinin artması için ödenebilir taksitlerle bir yapılandırma yapılmalı. Aksi halde blokeler nedeniyle ekonomide tıkanmalar yaşanıyor" dedi.

Esnafın finansmana ulaşmasının da gittikçe zorlaştığını vurgulayan Palandöken, "Eskiden düşük faizli krediler esnafa can suyu oluyordu. Ancak artık bu krediler cazibesini kaybetti. Yapılandırma kanunun yeniden gündeme gelmesi, esnafın borçlarından kurtulmasını ve piyasaların canlanmasını sağlayacaktır" diye konuştu.