TESK'ten esnafa kısa çalışma ödeneği çağrısı

02 Nisan 2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnafa, kısa çalışma ödeneğinden faydalanması çağrısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kısa çalışma ödeneğinin esnafa nefes aldıracağını belirterek, "Esnaf kısa çalışma ödeneği için müracaat etmeli." ifadesini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle ekonomik açıdan en çok mağdur olan kesimin esnaf ve sanatkarlar ile işçiler olduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda faaliyetlerine ara veren ya da durduran esnaf ve sanatkarlarımız ile yanında çalıştırdıkları işçiler 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilir. Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes aldıracak olan kısa çalışma uygulaması, yalnızca 1 kişinin faaliyet gösterdiği iş yerleri için de geçerli."