TESK'ten haksız rekabete karşı Perakende Yasası'nın güncellenmesi talebi

Yüzlerce farklı sektörde binlerce esnafın sattığı ürünü, zincir marketlerin bir tek şubesinde satarak rekabet ortamının dengesini bozduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketler her sokağa girdi. Esnafın bu haksız rekabetin eziciliği karşısında korunması için Perakende Yasası'nın bir an önce köklü bir değişiklikle güncellenmesi şart oldu. Bunun için Avrupa örneklerinden faydalanılmalı. Katı kurallarıyla küçük işletmelerin yani esnafın haksız rekabette korunması için gerek yasaları gerek izinlere tabi açılışlarıyla Fransa bu noktada faydalı bir model olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasası'yla ilgili çalışmaların sürmesi sevindirici"

Zincir marketlerin açılışlarına bölgedeki arz talep ve yoğunluğa göre izin verilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, toptancı ve üreticilerin zincir marketlere ve büyük işletmelere verdiği ürün fiyatını esnaf için de aynı tutmasının önemini vurguladı.

Perakende Yasası ile ilgili çalışmaların sürmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Palandöken şöyle devam etti: "Tekelleşme esnafımızın kazancı için her zaman tehdit oluşturuyor. Bununla ilgili bakanlıklarımız ve devletimizin çalışmalarını umutla takip ediyor, destekliyoruz. Esnafın korunması, istihdamın zarar görmemesi ve ekonomi dengelerinin bozulmaması için çok önemli. Bu bilinçle göz önünde bulundurulması gereken konularla birlikte Perakende Yasası’nın güncellendiği müjdesi için sabırsızlıkla bekliyoruz."