TESK’ten iç turizme yönelik kampanya çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklama ile turizmde konaklama imkanlarının geliştirilmesine, tesis sayısının ve niteliğinin artırılmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Kalkınmanın en önemli ayaklarından birinin de turizm olduğunu belirten Palandöken, “İki yıldır devam eden pandeminin ve bölgemizde yaşanan savaşın getirdiği ekonomik krizlerin etkisiyle bu yıl yabancı turist sayısında düşüş ihtimaline karşı iç turizmin hareketlenmesi için kampanyalar yapılmalı. Bunun için turlar, oteller, organizasyonlar yerli turiste daha uygun imkanlar sunmalı." dedi.

Turizmde belirlenen hedeflere ulaşmak açısından butik otellerin önemli olduğunu kaydeden Palandöken, “Bu yıl sonu itibarıyla 42 milyon turist ve 35 milyar dolar hedefine ulaşmak zor değil. Özellikle pandemiden sonra insanların daha sakin daha küçük yerlerde konaklamaya yönelmesi butik otellerde de artışı beraberinde getirdi. Bunun için konaklama vergisi gibi hem açılışta hem hizmet boyunca ödenen vergilerde indirim suretiyle esnafa destek olunmalı.” şeklinde konuştu.