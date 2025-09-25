TESK'ten indirimler denetlensin çağrısı: Sistem vatandaşı tüketime ve stokçuluğa zorluyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yanıltıcı reklam kampanyalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sistem vatandaşı tüketime zorluyor

Palandöken, vatandaşların yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek, "Eskiden ilkbaharda ve sonbaharda indirim yapılırdı. Artık yılın 12 ayında indirim var. Vitrinlerde ürünleri göremiyorsunuz ama indirimleri görüyorsunuz. Yüzde 50 ile başlıyor, yüzde 70 oluyor, kasada yüzde 10, nakitte yüzde 10 daha ekleniyor. Sistem vatandaşı tüketime zorlayıcı bir sistem. Bunun denetlemesi gereken bir konu olduğu açık" dedi.

Halk, daha pahalıyı ucuzmuş gibi alıyor

Vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi için hem denetimin artırılması hem de vatandaşın dikkatli olması gerektiğini söyleyen Palandöken, "Vatandaşın isim değişiklikleriyle yapılan sahte indirimlere itibar etmemesi lazım. Bakanlıkların, kolluk kuvvetlerinin ve yerel yönetimlerin denetim yapması şart. Bunlar 'Garaj indirimi, çadır indirimi, pazar indirimi, cuma indirimi’ gibi birçok kılıf altında sunuluyor. Halk, daha pahalıyı ucuzmuş gibi alıyor. Dünyanın her yerinde indirimler belli dönemlerde yapılır, süresi belirlenir ve ürünler tahlil edilir" diye konuştu.

Vatandaş stokçuluğa yöneliyor

Nokta bazlı yapılan denetimler ne kadar sıklaşsa da milyonlarca ürün aynı anda piyasaya sürüldüğü için fayda sağlamadığına işaret eden Palandöken, "Şikâyet üzerine denetim yapılsa da ürünler çoktan yer değiştirmiş oluyor. Yanıltıcı kampanyalarla ihtiyaç dışı ürünler pazarlanıyor. Bu durum geleneksel ticaret yapısını bozuyor. Vatandaş stokçuluğa yöneliyor" ifadelerini kullandı.

En büyük sorumluluğun vatandaşa düştüğünün altını çizen Palandöken, "Belgesi olmayan, değişim ve iade hakkı vermeyen esnaf ya da ticarethaneden ürün alınmamalı. Çadır indirimi, garaj indirimi, karanlık indirimi, cuma indirimi, pazar indirimi gibi söylemlere itibar edilmemeli. Esnaf, iş yerinde vatandaşın sağlıklı, ucuz, kaliteli ürünü makul kâr oranıyla almasını sağlamalı" değerlendirmesinde bulundu.