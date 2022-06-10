TESK’ten iş yeri kira artışlarına üst sınır talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, COVID-19 salgını döneminin etkisini yeni yeni atlatan esnafın, yüksek kiralarla mücadele ettiğini söyledi.

Artan maliyetlerin büyük bir motivasyon ile iş yeri açan esnafın umutlarını zedelediğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti: “Kiracılar için büyük sorun olan astronomik kira artışlarına çözüm için konutlarda yapılan yüzde 25’lik sınırlamanın iş yerlerine de getirilmesi gerekiyor. Konuttaki kiracılar için sevindirici ve rahatlatıcı olan bu düzenleme esnafımız için de yapılmalı. Aynı avantaj esnafımız için sağlanmalı ve birkaç yıllığına devam ettirilmeli."