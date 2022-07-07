TESK’ten kurban derileri israf edilmesin çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban ve kurban derilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurban ve derilerinin ziyan olmaması için kullanılacak bıçakların kör olmaması gerektiğini belirten Palandöken, derilerin iyi tuzlanması ve korunmasının önemli olduğunu söyledi. Kurban derilerinin ziyan edilmemesi için özen gösterilmesi uyarısında bulunan Palandöken, “Bıçaklara, tuzlamaya, saklama koşullarına dikkat edelim. Ülkemizdeki yüzde 30'luk deri israfı ekonomiye kazandırılmalı.” dedi.

Türkiye’de deri sanayinin yıllık ortalama 6 milyon büyükbaş, 50 milyon küçükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Palandöken, bayramın sektör için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Yılın ilk 4 ayında 690 milyon dolarlık ihracat yapan işlenmiş deri sektörünün hedeflerinin sekteye uğratılmaması gerektiğine işaret eden Palandöken, kurban derilerinin iyi korunmasının ihracat ve ithalat için çok önemli olduğunu aktardı.