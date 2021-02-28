TESK'ten Perakende Yasası için düzenleme çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, "Perakende Yasası" olarak bilinen Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemelerin esnaf ve sanatkar camiası açısından olumlu olacağını ifade etti.

Sektörü düzenleyen kanunun, üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen esnaf ve sanatkarın ihtiyaçlarının karşılayamadığını savunan Palandöken, "Bu yasa, esnafın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmeli. Geçtiğimiz günlerde perakende sektörünü düzenleyen yeni bir yasa teklifi gündeme geldi. Buna göre, gıda sektöründeki zincir marketlerin açılış saatleri ile sattıkları ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler üzerine çalışılıyor. Bu kapsamda TESK olarak camiamız adına yasa tasarısı üzerindeki taleplerimiz ile görüş ve değerlendirmelerimizi Ticaret Bakanlığına ilettik. Taleplerimiz dikkate alınarak hayata geçirildiğinde yeni düzenlemeler esnafımız ve ekonomi adına olumlu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, özellikle zincir marketlerin satacakları ürünlere sınırlama getirilecek olmasının küçük esnafın devamlılığı için hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, TESK olarak zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuarları, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışının yasaklanmasını talep ettiklerini bildirdi.

A'dan z'ye tüm ürünleri satan zincir marketlerin 70'ten fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Eğer bu ürünlerin satışına sınırlama getirilirse başta kasap, kırtasiyeci, mobilyacı, ayakkabıcı, çiçekçi, tekstilci, hırdavatçı, zücaciye gibi çok sayıda meslek kolundaki esnafımız iş yapmaya başlar. Özellikle bu zincir marketlerin bünyesinde hizmet veren kasap gibi esnafımız da kendi iş yerlerini açma noktasında harekete geçer. Ürünü muhatabı satıp vatandaşın ayağı esnafa gittiğinde, mahalle esnafı yeniden canlanır ve yeni istihdam olanakları doğar, iş yeri kapanışları engellenir."