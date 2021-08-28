TESK'ten seyyar satıcı uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden ürünler satan seyyar satıcılar ile zararlı madde satıcılarına göz açtırılmaması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrencileri okullarda tehlikelerden uzak tutarken, okulların yakınında da tedbir alınmasının önemine işaret etti.

Okulların temizliği ve güvenliği kadar okul çevresinin güvenliği için de tüm önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini kaydeden Palandöken, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı şartlarda eğitim alması ve salgın nedeniyle eğitimlerinin aksamaması her şeyden önemli. Bunun için de özellikle okul çevrelerinde öğrencilerin sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara ve zararlı madde satıcılarına kesinlikle göz açtırılmamalı." ifadelerini kullandı.

"Esnafımız tam teşekküllü çalışacak"

Palandöken, eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yollarla hizmet veren tüm esnaf sanatkarlar ile bunların çalışanlarının, gerekli tedbirleri alarak, uzun zamandır ara verdikleri faaliyetleri yeniden yürütmek için yoğun çaba gösterdiklerini bildirdi.

Özellikle öğrencilerin bulundukları okul kantinleri ve servislerde hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarının harfiyen uygulanacağına dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimizin okula sağlıkla gidip gelebilmesi için kurallara uyma noktasında esnafımız tam teşekküllü çalışacak. Yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde tüm okullarda kantinler, sınıflar, koridorlar, tuvaletler ve okul bahçeleri için gerekli temizlik çalışmaları yapılırken okul çevrelerinin temizliği ve güvenliği konusunda da daha dikkatli olunmalı."

Palandöken, çocukları bilinçli yetiştirmenin onları tehlikelerden korumanın ilk yolu olduğunu belirterek, bu konuda aileler ve öğretmenlere önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Ailelere, okul çevrelerindeki tanımadıkları insanlardan alışveriş yapmamaları gerektiğini çocuklarına iyi anlatmaları çağrısında bulunan Palandöken, "Uyuşturucu, alkol, sigara gibi küçük yaşta uzak durulması gereken şeyler hakkında çocuklar bilinçlendirilmeli. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onları korumak toplumun her kesimin görevidir." ifadesini kullandı.