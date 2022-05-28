TESK'ten vergi düzenlemesine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 7338 sayılı Kanunla getirilen ve 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren basit usul mükelleflere ilişkin kazanç istisnasının uygulamasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, bu hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Düzenlemeyle, basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, basit usulde vergiye tabi olmanın esnafa büyük destek sağladığını ifade etti. Palandöken, şunları kaydetti: "Bu düzenleme ile unutulmaya yüz tutan meslekler başta olmak üzere binlerce esnafımızın iş yerinin kapatılmasının önüne geçilmiş oldu. Düzenleme ile esnaf olmak ve iş yeri açmak teşvik edici bir etkiye neden oldu. 2013'te 693 bine kadar düşen basit usuldeki esnaf sayısı Mayıs 2022 itibarıyla 840 bini aştı. Basit usuldeki esnafımızın muhasebe kayıtları eskiden olduğu gibi esnaf odalarımızda tutulmaya devam ediliyor."

Palandöken, düzenlemede emeği geçen, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyasi partilere ve maliye bürokrasisine esnaflar adına teşekkür etti.