TESK'ten vergi ve prim çıkışı: Haksızlık giderilsin, adaletsizlik düzelsin!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından düzenlenen ‘TESK İstişare, Değerlendirme, Eğitim ve Mesleki Dayanışma Toplantısı'nda konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken önemli açıklamalarda bulundu.

"Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı"

Toplantıda 'basit usul' uygulamasının esnafı hazırlıksız yakaladığını söyleyen Palandöken, enflasyonla mücadelenin en önemli ayağının rekabet kurallarının tam olarak işlemesi olduğunu belirterek şunları şöyledi:

"Bu nedenle esnaf yaşasın ki ekonominin gerçek rekabet gücü oluşsun. Bugün böyle bir yapıda artık sanatkar da kalmadı; babasının mesleğini sürdürecek genç de kalmadı. Yanında çalışan işçi 7 bin 200 prim günüyle emekli olurken esnaf 9 bin günde emekli oluyor.

Biz de diyoruz ki bizi de 7 bin 200 günde emekli et, dükkanımızı başkasına devretmek zorunda kalmayalım. Maaş istemiyoruz, para istemiyoruz. Ekonomi düzelsin, ondan sonra maaş da verirsin.

Vergide haksızlık giderilsin

Peki biz neden ayda 14 bin lira fazla prim ödüyoruz? Bu haksızlık giderilsin. Vergi sisteminde olması gereken bellidir; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Biz vergi vermeyelim demiyoruz. Muhasebecilerin yaptığı hesaplamada ne çıkıyorsa gidip devletimize ödeyelim. Yeter ki adaletsizlik düzelsin."

Esnafın kredi faizleri yeni yılda düşecek

Öte yandan toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yeni yılda esnafın kullandığı kredi faizlerinin düşeceğini açıkladı. Finansman maliyetlerinin de yüzde 25'in altına çekileceğini duyurdu.

Antalya'da düzenlenen toplantıya Bakan Bolat, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TESK'e bağlı 82 birlik ve 13 mesleki federasyon başkanı olmak üzere yaklaşık 800 yönetici katıldı.