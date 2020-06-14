TESK'ten 'yuva kurmak isteyenler' için destek talebi

14 Haziran 2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın nedeniyle işsiz kalan ve evlilik hazırlıklarını erteleyen çok sayıda genç olduğuna işaret ederek, "Yuva kurmak isteyenlerin hayallerinin gerçekleşmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve en az 30 bin liradan başlayan yuva kurma kredisi verilmeli." önerisinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çiftlerin yapacağı harcamaların tüm sektörlere etki ederek ekonomiye geri döneceğini kaydetti.

Söz kesen veya nişanlanan ancak salgın sebebiyle düğün hayallerini erteleyen çok sayıda genç çift olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Yuva kurmak isteyenlerin hayallerinin gerçekleşmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve en az 30 bin liradan başlayan yuva kurma kredisi verilmeli. Yeni evlenecek çiftlere evlilik, yuva kurma kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünya evine girer hem de piyasada büyük bir hareketlenme yaşanır. Yaşanan hareketlenmeyle binlerce işsiz yeniden işine döner." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftlerin yapacağı harcamaların mobilyacıdan beyaz eşyacıya, halıcıdan perdeciye, boyacıdan inşaatçıya, çiçekçiden pastacıya, kuaförden fotoğrafçıya kadar çok sayıda meslek grubunu yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Palandöken, "Evlilik kredisinin yanında, mobilya ve beyaz eşya sektörü olmak üzere birçok sektörde yeni evlenecek genç çiftlere yönelik kampanyalar düzenlenerek ve ödemeler en az 6 ay sonra başlatılarak gençlerin önündeki engeller kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.