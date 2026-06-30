TESK'ten zincir marketler için denetim çağrısı: Raf fiyatlarının oluşumu etkin şekilde denetlenmeli

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonla mücadelede yalnızca üretim maliyetlerine odaklanmanın yeterli olmadığını belirterek, raf fiyatlarının oluşum sürecinin de etkin şekilde denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, özellikle ulusal zincir marketlerin fiyat oluşumundaki etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ederek, mağaza sayısının artmasının normal şartlarda rekabeti güçlendirmesi ve fiyatları aşağı çekmesi gerektiğini, ancak mevcut yapıda bunun tersinin yaşandığını savundu.

Palandöken, üreticiden düşük bedellerle alınan ürünlerin raflarda yüksek fiyatlarla tüketiciye sunulduğunu belirterek, bunun hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini kaydetti.

"Fiyat birlikteliği piyasa dengesini bozuyor"

Binlerce şubeye ulaşan zincir marketlerin etkin denetim mekanizmalarıyla takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, rekabet yerine fiyat birlikteliğinin oluştuğunu öne sürdü.

Büyük zincir marketlerin alım fiyatlarını belirlemesi nedeniyle üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden Palandöken, bu durumun üretimin azalmasına, arzın daralmasına ve fiyatların yükselmesine zemin hazırladığını dile getirdi.

Palandöken, fiyat oluşum süreçlerinin şeffaf şekilde izlenmesinin ve rekabeti bozabilecek uygulamalara karşı gerekli adımların atılmasının enflasyonla mücadele açısından önem taşıdığını söyledi.

Perakende Yasası çağrısı

Perakende sektörünü düzenleyen yasal çerçevenin günün koşullarına göre yeniden ele alınması gerektiğini belirten Palandöken, uzun süredir gündeme getirdikleri Perakende Yasası'nın yalnızca esnaf için değil, tüketicinin korunması, adil rekabetin sağlanması ve enflasyonla mücadele açısından da kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Palandöken, piyasada gerçek rekabet ortamının sağlanmasıyla fiyatların dengeleneceğini, tüketicinin kazanacağını ve enflasyon üzerindeki baskının azalacağını belirterek, Perakende Yasası'nın güncellenerek yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.