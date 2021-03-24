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Tesla, Bitcoin ile ödeme devrini resmi olarak başlattı

Tesla CEO'su Elon Musk, Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların alınabileceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak" dedi.

Geçtiğimiz ay Tesla 1.5 milyar dolar değerinde bitcoin aldığını ve yakında bitcoin cinsinden ödeme kabul edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin sert biçimde yükselmişti.