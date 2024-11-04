Tesla, BYD karşısında kan kaybediyor: Satışları giderek düşüyor

Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) verilerine göre, Elon Musk'ın markası Tesla'nın, Çin üretimi elektrikli araç satışı ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,3 düşüşle 68 bin 280 adet oldu.

Çin yapımı Model 3 ve Model Y araçlarının teslimatları bir önceki aya göre yüzde 22,7 düştü.

BYD rekor kırıyor

Çinli rakip BYD, Dynasty ve Ocean serisi elektrikli araç ve plug-in hibritleriyle, geçen ay binek araç satışlarında yıllık yüzde 66,2 artışla 500 bin 526 adete ulaşarak bir başka aylık rekor kırmıştı.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre, denizaşırı sevkiyatlar toplam satışların yüzde 6'sını oluşturuyor.

Pazartesi günü Tesla hissesi piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1'den fazla düştü.