Tesla CEO’su Elon Musk’ın Trump için ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyada en tanınan destekçilerinden Tesla CEO’su Elon Musk’ın seçim sürecinde Cumhuriyetçi adaya ne kadar destek çıktığı resmi belgelere yansıdı.

ABD Federal Seçim Komisyonu’na sunulan belgelerde, Musk’ın, Trump’ın en büyük bağış toplama araçlarından biri haline gelen ve kendisinin kurduğu ‘America Pac’ adlı siyasi eylem komitesine 238,5 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtildi.

Musk’ın, Trump’a destek veren ve adını Yüksek Mahkeme yargıcı Ruth Bader Ginsburg’den alan RBG Pac’e 20,5 milyon dolar bağış yaptığı da belgelerde yer aldı.

Trump’a destek veren bu iki kurum üzerinden Musk’ın yaptığı katkı 259 milyon doları aştı. Belgelere göre; RBG Pac’e yapılan bağışların tamamı Musk’a ait…

Elon Musk, Trump’a bu desteğinin karşılığını almıştı. Beyaz Saray’a çıkmak için gün sayan Trump geçen ay, Vivek Ramaswamy ile birlikte Musk’I federal hükümetin verimliliğini artırmaya yönelik bir projenin başına geçirmişti.