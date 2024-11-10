Tesla, Cybertruck modeli için kiralama başlattı

Tesla artık web sitesinde Cybertruck için kiralama seçenekleri sunuyor ve en ucuz teklif ayda 999 dolardan başlıyor. 36 aya kadar kiralanabilen araçlar için 7.500 dolarlık bir peşinat isteniyor.

Böylece Cybertruck'ın Cyberbeast versiyonunu kiralamak peşinat, vergiler ve diğer ücretler hariç aylık bin 148 dolara mal olacak.