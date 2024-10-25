Tesla hisselerinde tarihi yükseliş: Elon Musk’ın serveti bir günde 33,5 milyar dolar arttı

Tesla, Çarşamba günü açıkladığı üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından hisse değerlerinde on yılın en hızlı yükselişini yaşadı. Tesla hisseleri, Perşembe günü yüzde 22 artışla 260,48 dolara yükselerek 2013’ten bu yana en büyük günlük kazancını elde etti.

Tesla’nın hisse başına kazancı, analistlerin beklentisi olan 58 senti aşarak 72 sent oldu. Şirketin toplam geliri ise 25,18 milyar dolar olarak açıklandı, bu rakam geçen yıla göre yüzde 8’lik bir artışı işaret etse de, analistlerin 25,37 milyar dolarlık tahmininin biraz gerisinde kaldı.

Bu gelişmelerin ardından CEO Elon Musk'ın serveti, Tesla hisselerindeki sıçramayla birlikte 33,5 milyar dolar artarak 270,3 milyar dolara ulaştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde liderliğini pekiştiren Musk, en yakın rakibi Jeff Bezos'a 61 milyar dolarlık bir fark attı.

Tesla'nın büyüme beklentileri ve Cybertruck planları

Elon Musk, 2025 yılına kadar Tesla’nın yüzde 20-30 arası bir araç büyümesi hedeflediğini duyurdu. Ancak analistler, bu tahminin gerçekçi olmadığını belirterek büyümenin yüzde 10-15 seviyesinde kalabileceğini öngörüyorlar.

Tesla ayrıca sürücüsüz araç teknolojisi ve yeni tanıttığı Cybertruck modeli ile gelir artışı sağlamayı planlıyor. Şirket, üçüncü çeyrekte Full Self-Driving (FSD) sistemi sayesinde 326 milyon dolarlık ek gelir elde etti.

Tesla'nın planları arasında, 2026 yılı sonunda üretime başlaması beklenen yeni Cybercab modeli de yer alıyor. Bu modelin kelebek kapılar ve direksiyon/pedalsız tasarımı dikkat çekiyor. Musk, 2025 itibarıyla Kaliforniya ve Teksas’ta sürücüsüz yolculuk hizmeti sunmayı hedeflediklerini de açıkladı.

Analistlerden temkinli yaklaşım

Bernstein ve Deutsche Bank gibi önde gelen analistler, Tesla’nın sürücüsüz araçlar ve otonomi konusundaki hedeflerine temkinli yaklaşıyor. Tesla'nın otonom sürüş teknolojisinin mevcut düzenleyici ve teknolojik zorluklar nedeniyle beklenenden daha yavaş ilerleyeceğini savunuyorlar.

Perşembe günü yaşanan yüzde 22’lik artış, Tesla hisselerinin yıl içindeki kayıplarını telafi etti ve 2024’te yüzde 3 artış sağlamış oldu. Ancak bu artış, Nasdaq’ın yüzde 22’lik kazanımının gerisinde kaldı.