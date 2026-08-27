Tesla, Musk'ın 10 yıllık projesinde fişi çekti: Artık satılmayacak

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Tesla, 10 yıl önce büyük beklentilerle tanıttığı Solar Roof güneş enerjili çatı kiremitlerinin satışını durdurdu. Şirket ürünü internet sitesinden kaldırırken artık yeni sipariş de kabul etmiyor.

Solar Roof, geleneksel güneş panellerinden farklı olarak çatının üzerine ayrıca panel yerleştirilmesi yerine, çatıyı oluşturan cam kiremitlerin doğrudan elektrik üretmesini sağlıyordu.

Elon Musk, ürünü 2016'da tanıtırken güneş enerjisi üretimi ile batarya depolamasını evin tasarımına entegre eden bir sistem hedefliyordu. Ancak proje ilerleyen yıllarda üretim, kurulum ve maliyet sorunlarıyla karşılaştı.

Musk'ın hedefinin çok gerisinde kaldı

Solar Roof'un yaygınlaşması Tesla'nın ilk hedeflerinin oldukça gerisinde kaldı. Wood Mackenzie verilerine göre şirket, 2023'e kadar ABD'de 3 bin eve Solar Roof kurabildi. Ancak haftada 1000 kurulum hedefleyen Musk da 2021'de şirketin farklı çatıların ne kadar karmaşık olabileceğini hesaplarken önemli hatalar yaptığını kabul etmişti. Kurulum güçlükleri zaman içinde proje gecikmelerine ve fiyat artışlarına da yol açtı.

Tesla enerjide rotayı değiştirdi

Solar Roof'un sonlandırılması Tesla'nın güneş enerjisi işinden tamamen çekildiği anlamına gelmiyor. Şirket geleneksel çatı tipi güneş panellerinin satışını sürdürürken, ev tipi Powerwall ve büyük ölçekli Megapack batarya sistemlerine de ağırlık vermeye devam ediyor.

Standart güneş panellerinin üretimi, kurulumu ve bakımı Solar Roof'a göre daha kolay yapılabiliyor. Ev sahiplerinin güneş enerjisine geçmek için tüm çatıyı değiştirmesine de gerek kalmıyor.

Mevcut Solar Roof kullanıcılarına yönelik destek ise devam edecek.

Tesla'nın enerji planında bir dönem kapanıyor

Karar, Tesla açısından ticari olduğu kadar sembolik önem de taşıyor. Solar Roof, Musk'ın 2016'da açıkladığı ve Tesla'yı yalnızca elektrikli otomobil üreticisi değil, kapsamlı bir enerji şirketine dönüştürmeyi amaçlayan planının dikkat çeken parçalarından biriydi.

10 yıl sonra şirket bu iddialı ürünü rafa kaldırırken enerji işinde daha kolay büyütülebilecek alanlara yöneliyor. Tesla'nın yeni yaklaşımında çatıyı tamamen değiştiren güneş kiremitlerinin yerini geleneksel güneş panelleri ile enerji depolama sistemleri alıyor.