Tesla, rakip ülkedeki 1,2 milyon aracını geri çağırıyor
Çin'in elektrikli araç satışları yükselen gümrük tarifelerine rağmen artmaya devam ederken, en büyük rakip Tesla'dan kritik bir karar geldi. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın markası Tesla, yazılım ve güvenlik riski nedeniyle Çin'deki yaklaşık 1,2 milyon aracını geri çağırıyor.
Çin Devlet Piyasa Düzenlemeleri Otoritesi'nin açıklamasına göre, Çin'deki Tesla araçlarında bazı sorunlar tespit edildi.
Yazılım ve güvenlik riski
Tesla da artan şikayetlerin ardından yazılım ve güvenlik riski oluşturabilecek sorunlar nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon aracını geri çağırmaya karar verdi.
Düzenleyici otorite tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın arabalara kablosuz onarım ayarlayacağı ifade edildi.
Müşteriler, yazılım güncellemesiyle onarılamayan araçlar için Tesla ile iletişime geçerek sorunun giderilmesini isteyebilecek.