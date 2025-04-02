Tesla satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde, Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) başında bulunan milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

Son 3 yılın en düşük seviyesi

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Tesla'nın satışlarının geçtiğimiz çeyrekte yüzde 13 düşerek son üç yılın en düşük seviyesine gerilediği ortaya çıktı.

Şirket, yılın ilk üç ayında 336 bin 681 araç teslim ettiğini bildirirken, bu sayı 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en kötü rakam oldu. Bloomberg tarafından derlenen tahminlere göre, analistler şirketin 390 binden fazla satış yapmasını bekliyordu.

Tesla ilk çeyrekte 323 bin 800 Model Y ve Model 3 araç teslim ederek bir yıl öncesine göre yüzde 12 düşüş kaydetti. Cybertruck, Model S ve X'i de içeren diğer tüm araçların satışları ise yüzde 24 düşüşle sadece 12 bin 881 adede geriledi.

Şirket henüz özel olarak Cybertruck satışlarını açıklamamış olsa da, yakın zamanda yapılan bir geri çağırma, Tesla'nın ABD pazarında olduğu ilk 15 ayda 46 binin biraz üzerinde Cybertruck sattığını gösterdi.