Tesla zayıfladı, Çinli üreticiler yükselişte! Nisan'da küresel elektrikli araç satışları arttı

Elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları Nisan ayında hız kesmeden büyümeye devam etti. Rho Motion tarafından yayımlanan verilere göre, satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 1,5 milyon adede ulaştı.

Bu artışta en büyük pay, 0,9 milyon araçla Çin’e ait oldu. Çin'deki satışlar Nisan 2024'e kıyasla yüzde 32 oranında yükseldi. Avrupa pazarı da yüzde 35 artışla 0,3 milyon araç satışına ulaştı. Kuzey Amerika ise farklı bir tablo çizdi. Bölgede satışlar yüzde 5,6 düşüşle 0,1 milyon araca gerileyerek Eylül 2023’ten bu yana ilk kez daraldı.

Tesla, özellikle Model Y'nin yenilenme süreci öncesinde pazar payı kaybetmeye devam ediyor. Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, Avrupa’da eski otomobil gruplarının Tesla’ya kıyasla daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Lester, Çinli üreticilerin iç pazarda bataryalı elektrikli araç satışlarını artırırken, dış pazarlarda plug-in hibrit modellere yönelerek güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Ayrıca, ABD'de Trump yönetiminin İngiltere ve Çin ile yaptığı son anlaşmaların sektörü yalnızca sınırlı ölçüde etkilediğini, ancak Güney Kore, Japonya ve AB ile yapılması beklenen yeni görüşmeler öncesinde olumlu sinyaller verdiğini vurguladı.

Dünyanın diğer bölgelerinde ise Nisan ayında satışlar yüzde 50 oranında artış gösterdi. Küresel çapta elektrikli mobiliteye olan ilgi artarken, bölgesel ayrışmalar sektörün yönünü belirlemeye devam ediyor.