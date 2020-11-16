Tesla’cıların umudu; yeni ABD Başkanı Biden  

Aysel YÜCEL

ABD’den ithal edilen araçlara getirilen yüzde 120 ek vergi nedeniyle siparişleri duran Tesla’nın yeniden Türkiye’ye gelmesi için umut doğdu. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin, ABD'nin Joe Biden başkanlığındaki yeni yönetimi ile ticari ilişkileri ileriye taşıyacağı ve karşılıklı ek vergilerin kaldırılmasının gündeme gelebileceğini öngörüyor. Türkiye’de satılmayan lüks ve elektrikli araçların ithalatını gerçekleştiren Albayrac CEO’su Ferhat Albayrak, ek vergiler sonrası siparişleri duran Tesla’ya hala Türkiye’den çok fazla talep olduğunu vurguladı.

Ferhat Albayrak, “Özellikle son dönemde lüks elektrikli araçlara talep artıyor. Tesla’yı yeniden Türkiye’ye getirmek için çalışıyorum. Ek vergi kalkarsa çok ciddi bir talep olacak. Buna hazırlık yapıyorum. Türkiye’nin ABD ile olan ticari ilişkilerinin Biden döneminde daha ileri taşınacağını ve daha stabil olacağını düşünüyorum” dedi.

Tesla ile birlikte bu ek vergiden etkilenen modeller arasında ABD’de üretilen BMW X3, BMW X4, BMW X5 ve BMW X6 yer alıyor. Mercedes ise GLE ve GLS modellerini yine ABD’den dünyaya satıyor. Volvo Cars Türkiye ise çok satan modellerinden S60’ı ABD’den ithal ediyordu. Ek vergi sonrası bu araçların da Türkiye’ye ithalatı durdurulmuştu. Volvo Cars Avrupa, Afrika ve Ortadoğu (EMEA) Bölgesi Başkan Yardımcısı Sabri Sözen de konuyla ilgili DÜNYA’ya şu açıklamayı yaptı: "Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ABD’nin AB ile uyumlu çalışması yönünde açıklamaları olmuştu. Ancak henüz bu umudu yeşertecek açıklamaları Biden kanadından duyamadık. Halen seçimin gölgesinde herkes. Bu konuyu yakından takip ediyorum ve ben de ek verginin kalkacağı umudunu taşıyorum. Korumacı bir ekonomi sürdürülebilir olamaz.”

ABD’den ithalat durmuştu

Türkiye, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi koymasının ardından misilleme yaparak Haziran 2018’de 22 ürüne ek vergi getirmişti. Otomobile de yüzde 60 ek vergi gelmişti. Ağustos 2018’de ise bu oran yüzde 120’ye çıkarıldı. Rahip Brunson’un tutuklanması sonrası yaşanan bu kriz, nedeniyle Tesla’da yeni siparişler durdu, verilen siparişler gümrükten çekilmeden geri yollandı. Çünkü Tesla’nın fiyatı ek vergiler nedeniyle 217 bin Euroyu aştı. Son olarak mayıs 2019'da ek vergi oranı yüzde 60'a indirildi. Ancak ek verginin tamamen kaldırılması isteniyor.