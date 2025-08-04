Tesla'dan, Elon Musk'a 30 milyar dolarlık ikramiye

Tesla, CEO Elon Musk için yaklaşık 30 milyar dolar değerinde ikramiye verilmesini onayladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın, Musk'ın iki yıl daha en üst düzey görevde kalması durumunda devreye girecek 96 milyon hisseyi içerdiği belirtildi.

ABD eyalet mahkemesi geçen yıl Musk'ın daha büyük bir ikramiye paketi almasını engellemişti. Yönetim kurulunun kusurlu karar alarak hissedarlara haksızlık yaptığına karar veren mahkeme Musk'a 2018'de verilecek 50 milyar doları aşan ikramiyeyi iptal etmişti.

Musk, martta karara itiraz ederek alt mahkemenin hukuki hatalar yaptığı iddiasında bulunmuştu. Şirket bu yıl Musk'a verilecek ikramiye paketi hakkında değerlendirmelerde bulunacak özel bir komisyon kurduğunu açıklamış ancak detay vermemişti.

Şirketin sermayesinde yüzde 13'lük payla şirketin en büyük hissedarı olan Musk, şirketin faaliyetlerinde uygun maliyetli elektrikli otomobillerden sürücüsüz taksi ve insansı robotlara odaklanmaya başlayacaklarını söylemişti.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Musk'ın alım hakkı elde ettiği hisse başına 23,34 dolar ödemesi gerekecek. İptal edilen 2018 ikramiyesinde de Musk'a bu fiyattan hisse alım hakkı verilmesi öngörülmüştü.

Musk, 2008'den beri otomobil üreticisinin en üst düzey yöneticisi olarak görev yapıyor.