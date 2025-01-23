Tesla'dan rekor zam: Fiyatlar 1 Şubat'ta değişiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1 Şubat'ta Kanada’dan gelen ithal ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi koyacağını açıklaması, Kanada'nın da ABD ürünlerine yüzde 25 vergi uygulayacağını duyurmasının ardından Tesla, Kanada fiyatlarında değişikliğe gidiyor.

Tesla'da modele göre zam oranları belli oldu

CNBC-e'nin haberine göre elektrikli otomobil devinin Kanada'daki tüm modellerine rekor zam gelecek. Markanın sitesinde de duyurulan fiyat değişikliklerine göre fiyatların 9 bin Kanada doları artacağı belirtilirken, tüm modeller ve donanımlara ait kesin zamlar da belli oldu.

İşte son zamlarla beraber Kanada'daki Tesla fiyatları:

Model 3 Long Range Arkadan Çekişli (RWD): +4.000 Kanada doları

Model 3 Long Range Dört Çeker (AWD): +8.000 Kanada doları

Model 3 Performance: +9.000 Kanada doları

Model Y (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları

Model S (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları

Model X (tüm donanımlar): +4.000 Kanada doları

Tesla’nın Kanada pazarında son yıllarda yaptığı en büyük fiyat düzenlemelerinden biri olarak dikkat çeken son zamlarla birlikte Tesla, Kanada'nın sunduğu 5 bin dolarlık iZEV teşvik programından da çıkmış oldu.