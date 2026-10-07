Tesla Avrupa’da onay peşinde, güvenlik tartışılıyor

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Tesla’nın Avrupa’daki en önemli büyüme hamlelerinden biri haline gelen FSD Supervised için onay mücadelesi sertleşiyor. Hollanda’dan başlayan izin süreci yeni ülkelere yayılırken, şirketin düzenleyicilere sunduğu güvenlik verilerinin neyi gerçekten kanıtladığı tartışılıyor.

7 Ekim’de yayımlanan ve düzenleyici yazışmaları, Tesla’nın kamuya açtığı verileri ve trafik güvenliği uzmanlarının değerlendirmelerini bir araya getiren kapsamlı araştırma, şirketin Avrupa çapında izin alabilmek için yürüttüğü kampanyaya odaklandı.

Tesla, sistemin insan sürüşüne kıyasla daha güvenli olduğunu savunuyor. Ancak araştırmada görüşüne başvurulan yedi trafik güvenliği uzmanı, şirketin kullandığı bazı göstergelerin gerçek kaza riskindeki azalmayı tek başına kanıtlayamayacağını belirtiyor.

Hollanda onayı Avrupa’nın kapısını açtı

Tesla açısından dönüm noktası 10 Nisan’da geldi. Hollanda araç otoritesi RDW, FSD Supervised için Avrupa tipi bir onay verdi ancak bu onayın geçerliliğini başlangıçta yalnız Hollanda ile sınırladı. Bu izin, diğer ülkelerin sistemi tanımasının ve daha sonra Avrupa Birliği genelinde geçerli olabilecek bir karar sürecinin önünü açtı.

FSD Supervised daha sonra başka Avrupa ülkelerinde de kullanıma açıldı ve sistemi kabul eden ülke sayısı sekize kadar yükseldi. Ancak FSD adında “Full Self-Driving” ifadesi bulunsa da sistem tam otonom sürüş anlamına gelmiyor.

Sürücünün yolu takip etmesi, gerektiğinde kontrolü devralmaya hazır olması ve aracın kullanımından sorumlu kalması gerekiyor. RDW de sistemi açık biçimde bir sürücü destek sistemi olarak tanımlıyor.

Avrupa çapında kullanım için ise ulusal izinlerden fazlası gerekiyor. AB düzeyindeki kararın çıkabilmesi için üye ülkelerin oluşturduğu teknik komitede yeterli çoğunluğun sağlanması gerekiyor.

Tesla açısından bunun önemi yalnız teknolojik değil. Şirket, yoğun Çin rekabetiyle karşı karşıya olduğu Avrupa pazarında FSD’nin daha geniş kullanıma açılmasını satış stratejisinin önemli parçalarından biri olarak görüyor.

7 uzman güvenlik ölçütlerini sorguladı

Tartışmanın merkezinde Tesla’nın sistemin güvenliğini göstermek için kullandığı veriler bulunuyor.

Şirketin Avrupa düzenleyicileriyle de paylaştığı güvenlik çalışmalarında gerçek kazaların yanı sıra bazı dolaylı göstergeler kullanılıyor.

Bunlar arasında otomatik acil frenleme sisteminin devreye girme sıklığı, sert frenleme, yüksek yanal ivme, sinyal kullanımı ve korna çalma gibi ölçütler bulunuyor.

Tesla, bu göstergelerde FSD Supervised kullanılan araçların manuel sürülen Tesla’lara göre daha iyi sonuçlar verdiğini ve bunun daha güvenli sürüşe işaret ettiğini savunuyor.

Ancak yeni araştırmada görüşüne başvurulan trafik güvenliği uzmanları bu noktada itiraz ediyor.

Uzmanlara göre daha az sert fren yapılması veya sürücülerin daha az korna çalması, sistemin gerçek trafik koşullarında ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan kazaları ne kadar azalttığını doğrudan göstermiyor.

Tesla’nın Avrupa filosuna ilişkin kendi verilerinde de FSD Supervised testleri ağırlıklı olarak şirket tarafından eğitilmiş mühendislik sürücüleriyle gerçekleştiriliyor.

Dolayısıyla uzmanların temel itirazı sistemin mutlaka güvensiz olduğu yönünde değil. Tartışma, kullanılan ölçütlerin Tesla’nın ileri sürdüğü kadar güçlü bir güvenlik sonucunu kanıtlayıp kanıtlamadığı üzerinde yoğunlaşıyor.

RDW: 3 bin saatten fazla test yaptık

Hollandalı düzenleyici RDW ise onayın yalnız Tesla’nın sunduğu verilere dayanmadığını vurguluyor.

Kurumun 17 Haziran’da açıkladığı ayrıntılara göre FSD Supervised, test pistlerinde ve kamuya açık yollarda 3 bin saatten fazla bağımsız teste tabi tutuldu.

RDW ayrıca 1000’den fazla ayrı test gerçekleştirdi ve değerlendirme sürecinde FSD Supervised ile Avrupa’da kat edilen yaklaşık 1,8 milyon kilometrelik veriyi kullandı.

Kurum, Tesla’nın verileri nasıl topladığını ve analiz ettiğini de kendi uzmanlarının bağımsız olarak incelediğini belirtiyor. Onay sonrasında gözetim de devam etti.

RDW’nin haziran ayında yayımladığı verilere göre Hollanda’da yaklaşık 40 bin Tesla, FSD Supervised kullanarak toplam 24 milyon kilometre civarında yol yaptı ve bu dönemde kurumun “ilgili olay” olarak sınıflandırdığı bir güvenlik vakası görülmedi.

RDW buna rağmen standart yıllık raporlama yerine Tesla’dan geçici olarak aylık güvenlik raporu istemeye başladı.

Tartışmanın bir başka boyutu ise Tesla’nın düzenleyiciler üzerindeki kamuoyu baskısı.

Şirket daha önce Tesla sahiplerini Hollanda’daki otoriteyle iletişime geçmeye çağırmıştı. RDW bunun üzerine kullanıcıların kuruma mesaj göndermemesini istemiş ve yoğun başvuruların müşteri hizmetlerinin zamanını gereksiz yere aldığını açıklamıştı.

Fransa da temmuz ayında FSD’nin mevcut haliyle Avrupa çapında onaylanmasına karşı çıkmış, ancak daha sonra sistemi kendi yollarında test etmeye başlamıştı.

6 Ekim’de karar çıkmadı, gözler aralıkta

Tesla açısından en önemli belirsizlik şimdi Avrupa çapındaki kararın ne zaman çıkacağı.

Dünya.com’da daha önce yayımladığımız haberde 6 Ekim, FSD için olası AB oylamasının tarihi olarak öne çıkmıştı.Ancak süreç ilerledikçe takvim değişti.

6 Ekim’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Motorlu Araçlar Teknik Komitesi toplantısının gündemine FSD için oylama değil, Hollanda’nın başvurusu hakkında görüşmelerin devamı konuldu.

Dolayısıyla Tesla’nın beklediği Avrupa çapındaki karar çıkmadı. Mevcut takvime göre komitenin bir sonraki toplantısı aralık ayında yapılacak. Bu da FSD Supervised için AB genelindeki olası oylamanın en erken aralık ayında gündeme gelebileceği anlamına geliyor.

Onay için 27 AB üyesinden en az 15’inin desteği ve bu ülkelerin birlik nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil etmesi gerekiyor.

Tesla bu nedenle küçük ülkelerde aldığı izinlerden sonra Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi büyük pazarların desteğine ihtiyaç duyuyor.

Önümüzdeki haftalarda tartışmanın iki başlıkta yoğunlaşması bekleniyor: Tesla’nın güvenlik verilerinin üye ülkeleri ikna edip etmeyeceği ve Avrupa’nın FSD için hangi güvenlik koşullarını vazgeçilmez sayacağı.