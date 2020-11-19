Teşvik belgeli yatırımda yüzde 31 artış

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artarak 128 milyar 778 milyon liraya yükseldi. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının giderilmesi amacıyla daha yüksek teşvik uygulanan 5 ve 6’ncı bölgeler buna rağmen yatırımlarda yeterli ilgiyi göremedi. Ocak-Ağustos dönemindeki yatırımların yüzde 58,8’i 1’nci ve 2’nci bölgeye yapıldı.

COVID-19’un salgın haline gelmesiyle birlikte yılın ikinci çeyreğinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve genel anlamdaki talep daralmasına rağmen, girişimciler teşvik belgeli yatırımlara büyük ilgi gösterdiler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik istatistiklerine göre, 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.19 oranında artarak 98 milyar 155 milyon liradan, 128 milyar 778 milyon liraya yükseldi. Yatırımlar kapsamında öngörülen istihdam ise yüzde 63.2 artarak 121 bin 672’den, 189 bin 583’e çıktı. Teşvik belgeli yatırımlarda adet bazında yükseliş daha fazla oldu. Teşvik belgesine bağlanan yatırım sayısı yüzde 100.6 artışla 3 bin 118’den 6 bin 255’e ulaştı.

Yabancı yatırımda yüzde 22.1 gerileme

Ocak-ağustos döneminde teşvik belgeli yatırımlarda yüksek oranlı artış yaşanmasına rağmen, yabancı sermayeli şirketlerin yatırımında çift haneli azalma dikkat çekti. Bu dönemde yabancı sermayenin yatırımı yüzde 22.15 oranında azalarak 10 milyar 680 milyon liradan, 8 milyar 314 milyon liraya düştü. Aynı dönemde yabancı sermayeli yatırımlar adet bazında ise yüzde 8.6 artışla 208’den 226’ye çıktı.

Yatırımlar yine 1 ve 2’nci bölgelerde yoğunlaştı

Teşvik mevzuatında yapılan değişikliklerle bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla az gelişmiş bölgelerin teşvik unsurlarından daha yüksek oranda yararlanması sağlanıyor. Ancak yüksek oranlı teşvikler de yatırımcının bu bölgelere olan ilgisini artırmaya yetmiyor. 2020 yılı Ocak-Ağustos dönemindeki 128 milyar lirayı aşan teşvikli yatırımların yüzde 34,5’i 1’nci bölgeye, yüzde 24,3’ü ise 2’nci bölgeye yapıldı. Başka bir ifade ile en gelişmiş iki bölge toplam yatırımın yüzde 58,8’ini çekmeyi başardı. En az gelişmiş illerin yer aldığı 6’ncı bölge yatırımların sadece yüzde 4,2’sini alabilirken, 5’inci bölge yüzde 7,3 pay aldı. Yatırımın yüzde 10,7’si 4’üncü bölgeye, yüzde 16.7’si ise 3’üncü bölgeye yapıldı.