Teşvik paketi, borsanın ihracatçılarına yarayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik teşvik paketi, transit ticarette tam vergi muafiyeti ve imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9’a düşürülmesiyle Borsa İstanbul’daki ihracatçı şirketlere önemli avantaj sağlayacak. Düzenleme, özellikle otomotiv ve sanayi şirketlerinin kârlılığını artırırken İstanbul Finans Merkezi’ni küresel ticaretin yeni merkezi haline getirmeyi hedefliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmek için hazırladığı kapsamlı ekonomik teşvik paketini cuma günü açıkladı. Paketin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) stratejik kalbinde yer alacağı bu yeni paket, Borsa İstanbul bünyesindeki bazı şirketlerin finansal mimarisini de değiştirecek düzenlemeler içeriyor. Borsa İstanbul’da 655 şirketin hissesi işlem görürken uzmanlar sanayiden ticarete hatta bankacılık ve finans şirketlerinin de bu teşvik paketinden yararlanmasını bekliyor. Transit ticarette tam vergi muafiyeti, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisi indirimi ve bölgesel yönetim merkezlerine sağlanacak kolaylıklar, şirketlerin nakit akış modellerini yukarı yönlü revize ettirmesi de bekleniyor.
Düzenlemenin reel sektör üzerindeki en dönüştürücü unsurlarından birini, imalatçı ihracatçı statüsündeki firmalar için kurumlar vergisi oranının yüzde 9'a düşürülecek olması oluşturuyor. Uzmanlar burada yapılan imalatçı ihracatçı tanımının öncelikle netleşmesini beklerken bu adımın, sanayi şirketlerinin net kâr marjları üzerindeki vergi baskısını azaltacağını öngörüyor. Diğer ihracatçı firmalar için oranın yüzde 14 olarak uygulanacak olması, ticaret dengesini üretim lehine teşvik eden bir mekanizmanın kurgulandığını gösteriyor.
Otomotiv sektörü doğal merkez üssü
Otomotiv sektörü, yüksek ihracat hacmiyle bu teşvik paketinin doğal merkez üssünde konumlanıyor. Otomotiv sektöründe hali hazırda şirketlerin devam eden projelerinin açıklanan bu paketten pozitif yönlü etkilenmesi beklenirken ihracatta en yüksek paya sahip olan şirketlerden biri olan Ford Otomotiv başta olmak üzere Tofaş, Otokar, Karsan ve Türk Traktör’ün de olumlu etkileneceği ifade ediliyor. Aynı şekilde beyaz eşya, demir çelik gibi sektörlere de paketin pozitif yansıması bekleniyor. Teşvik paketinin oyun değiştirici unsurunun, transit ticaret kazançlarındaki vergi indiriminin yüzde 100'e çıkarılacak olmasını gösteren bir uzman, “Düzenlemenin devrim niteliğindeki boyutu, bu teşviki İFM dışına da taşıyacak; merkez dışındaki faaliyetlerin dahi yüzde 95'i vergi matrahından istisna tutulacak. Türkiye bu adımla, küresel emtia ve mamul ticaretinin faturalandırıldığı devasa bir ticaret merkezi haline gelmeyi hedefleniyor” yorumunu yaptı.
Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında havacılık sektörü güçlü bir vergi kalkanı altına alınması beklenirken diğer pozitif etkilenecek sektörler ise bilişim, teknoloji, sağlık, lojistik, enerji olarak sıralanıyor.