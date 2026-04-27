Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik teşvik paketi, transit ticarette tam vergi muafiyeti ve imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9’a düşürülmesiyle Borsa İstanbul’daki ihracatçı şirketlere önemli avantaj sağlayacak. Düzenleme, özellikle otomotiv ve sanayi şirketlerinin kârlılığını artırırken İstanbul Finans Merkezi’ni küresel ticaretin yeni merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Murat Ali Oral
Teşvik paketi, borsanın ihracatçılarına yarayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin küre­sel tedarik zincirindeki konumu­nu güçlendirmek için hazırladığı kapsamlı ekonomik teşvik paketini cuma günü açıkladı. Paketin detay­larının önümüzdeki günlerde net­leşmesi bekleniyor. İstanbul Fi­nans Merkezi'nin (İFM) stratejik kalbinde yer alacağı bu yeni paket, Borsa İstanbul bünyesindeki ba­zı şirketlerin finansal mimarisini de değiştirecek düzenlemeler içe­riyor. Borsa İstanbul’da 655 şirke­tin hissesi işlem görürken uzman­lar sanayiden ticarete hatta banka­cılık ve finans şirketlerinin de bu teşvik paketinden yararlanması­nı bekliyor. Transit ticarette tam vergi muafiyeti, imalatçı ihracat­çılar için kurumlar vergisi indirimi ve bölgesel yönetim merkezlerine sağlanacak kolaylıklar, şirketlerin nakit akış modellerini yukarı yönlü revize ettirmesi de bekleniyor.

Düzenlemenin reel sektör üze­rindeki en dönüştürücü unsurla­rından birini, imalatçı ihracatçı statüsündeki firmalar için kurum­lar vergisi oranının yüzde 9'a dü­şürülecek olması oluşturuyor. Uz­manlar burada yapılan imalatçı ihracatçı tanımının öncelikle net­leşmesini beklerken bu adımın, sa­nayi şirketlerinin net kâr marjları üzerindeki vergi baskısını azalta­cağını öngörüyor. Diğer ihracatçı firmalar için oranın yüzde 14 ola­rak uygulanacak olması, ticaret dengesini üretim lehine teşvik eden bir mekanizmanın kurgulan­dığını gösteriyor.

Otomotiv sektörü doğal merkez üssü

Otomotiv sektörü, yüksek ihra­cat hacmiyle bu teşvik paketinin doğal merkez üssünde konumlanı­yor. Otomotiv sektöründe hali ha­zırda şirketlerin devam eden pro­jelerinin açıklanan bu paketten pozitif yönlü etkilenmesi bekle­nirken ihracatta en yüksek paya sa­hip olan şirketlerden biri olan Ford Otomotiv başta olmak üzere Tofaş, Otokar, Karsan ve Türk Traktör’ün de olumlu etkileneceği ifade edili­yor. Aynı şekilde beyaz eşya, demir çelik gibi sektörlere de paketin po­zitif yansıması bekleniyor. Teşvik paketinin oyun değiştirici unsu­runun, transit ticaret kazançların­daki vergi indiriminin yüzde 100'e çıkarılacak olmasını gösteren bir uzman, “Düzenlemenin devrim ni­teliğindeki boyutu, bu teşviki İFM dışına da taşıyacak; merkez dışın­daki faaliyetlerin dahi yüzde 95'i vergi matrahından istisna tutu­lacak. Türkiye bu adımla, küresel emtia ve mamul ticaretinin fatura­landırıldığı devasa bir ticaret mer­kezi haline gelmeyi hedefleniyor” yorumunu yaptı.

Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında havacılık sektörü güçlü bir vergi kalkanı altına alın­ması beklenirken diğer pozitif et­kilenecek sektörler ise bilişim, teknoloji, sağlık, lojistik, enerji olarak sıralanıyor.

