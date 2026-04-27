Teşvik paketi, borsanın ihracatçılarına yarayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin küre­sel tedarik zincirindeki konumu­nu güçlendirmek için hazırladığı kapsamlı ekonomik teşvik paketini cuma günü açıkladı. Paketin detay­larının önümüzdeki günlerde net­leşmesi bekleniyor. İstanbul Fi­nans Merkezi'nin (İFM) stratejik kalbinde yer alacağı bu yeni paket, Borsa İstanbul bünyesindeki ba­zı şirketlerin finansal mimarisini de değiştirecek düzenlemeler içe­riyor. Borsa İstanbul’da 655 şirke­tin hissesi işlem görürken uzman­lar sanayiden ticarete hatta banka­cılık ve finans şirketlerinin de bu teşvik paketinden yararlanması­nı bekliyor. Transit ticarette tam vergi muafiyeti, imalatçı ihracat­çılar için kurumlar vergisi indirimi ve bölgesel yönetim merkezlerine sağlanacak kolaylıklar, şirketlerin nakit akış modellerini yukarı yönlü revize ettirmesi de bekleniyor.

Düzenlemenin reel sektör üze­rindeki en dönüştürücü unsurla­rından birini, imalatçı ihracatçı statüsündeki firmalar için kurum­lar vergisi oranının yüzde 9'a dü­şürülecek olması oluşturuyor. Uz­manlar burada yapılan imalatçı ihracatçı tanımının öncelikle net­leşmesini beklerken bu adımın, sa­nayi şirketlerinin net kâr marjları üzerindeki vergi baskısını azalta­cağını öngörüyor. Diğer ihracatçı firmalar için oranın yüzde 14 ola­rak uygulanacak olması, ticaret dengesini üretim lehine teşvik eden bir mekanizmanın kurgulan­dığını gösteriyor.

Otomotiv sektörü doğal merkez üssü

Otomotiv sektörü, yüksek ihra­cat hacmiyle bu teşvik paketinin doğal merkez üssünde konumlanı­yor. Otomotiv sektöründe hali ha­zırda şirketlerin devam eden pro­jelerinin açıklanan bu paketten pozitif yönlü etkilenmesi bekle­nirken ihracatta en yüksek paya sa­hip olan şirketlerden biri olan Ford Otomotiv başta olmak üzere Tofaş, Otokar, Karsan ve Türk Traktör’ün de olumlu etkileneceği ifade edili­yor. Aynı şekilde beyaz eşya, demir çelik gibi sektörlere de paketin po­zitif yansıması bekleniyor. Teşvik paketinin oyun değiştirici unsu­runun, transit ticaret kazançların­daki vergi indiriminin yüzde 100'e çıkarılacak olmasını gösteren bir uzman, “Düzenlemenin devrim ni­teliğindeki boyutu, bu teşviki İFM dışına da taşıyacak; merkez dışın­daki faaliyetlerin dahi yüzde 95'i vergi matrahından istisna tutu­lacak. Türkiye bu adımla, küresel emtia ve mamul ticaretinin fatura­landırıldığı devasa bir ticaret mer­kezi haline gelmeyi hedefleniyor” yorumunu yaptı.

Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında havacılık sektörü güçlü bir vergi kalkanı altına alın­ması beklenirken diğer pozitif et­kilenecek sektörler ise bilişim, teknoloji, sağlık, lojistik, enerji olarak sıralanıyor.