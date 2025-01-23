Teşvik planı duyuruldu: Çin, yüz milyarlarca yuanı hisse senetlerine yönlendirecek

Çin, hisse senedi piyasalarını desteklemeye yönelik dikkat çeken bir plan açıkladı. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing, ülkenin sigorta sektöründen gelen fonların A-hisselerine yönlendirilmesi için kapsamlı bir strateji uygulanacağını belirtti.

Wu Qing, bu yılın ilk yarısında devlete ait sigorta şirketlerinin en az 100 milyar yuanlık (yaklaşık 107 milyar Hong Kong doları) uzun vadeli fonlarını hisse senetlerine kanalize etmeleri için teşvik edileceğini duyurdu. Ayrıca, düzenleyici kurumun hem devlet destekli hem de ticari sigorta şirketlerine yeni yıllık primlerinin yüzde 30’unu hisse senetlerine yatırmaları çağrısında bulunacağı kaydedildi.

Bu plan kapsamında, sigorta şirketlerinin önümüzdeki üç yıl içinde A-hissesi varlıklarının alınıp satılabilir piyasa değerini yıllık en az yüzde 10 artırmaları teşvik edilecek.

Wu Qing’in açıklamalarına göre, bu hamle yalnızca sigorta sektörüne değil, aynı zamanda yatırım fonu yöneticilerine de odaklanacak. Yatırım fonu yöneticileri, yönetimleri altındaki hisse senedi fonlarını artırmaya, fon satış ücretlerini düşürmeye ve borsada işlem gören fon ürünlerini geliştirmeye teşvik edilecek.

Stratejik bir adım

Çin'in bu adımı, ülkedeki hisse senedi piyasalarını canlandırmayı ve daha istikrarlı bir yatırım ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Bu teşvikler, özellikle uzun vadeli yatırım fonlarının artırılmasını ve hisse senedi piyasasına daha fazla sermaye çekilmesini hedefliyor.

Uzmanlar, Çin'in hisse senedi piyasalarına yönelik bu girişimin, ülkenin ekonomik büyüme hedeflerini desteklemede önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.