“Teşvik sistemi neden beklenen etkiyi yaratmıyor”

18 Şubat 2020

Canan SAKARYA

Yatırımların geri kalmış bölgelere çekilmesini amaçlayan ‘bölgesel teşvik sisteminde hedeflere ne kadar ulaşılabiliyor?’ sorusunu CHP Ankara Milletvekili Levent Gök gündemine aldı. “Bölgesel teşvik sistemi TÜİK verileri incelendiğinde 2018 yılında hedeflerine ulaşamamıştır” diyen Gök, en az gelişmiş 6. bölgedeki şehirlerin en çok teşvik verilen şehirler olmasına rağmen büyümede diğer 5 bölgenin gerisinde kaldığını söyledi. Gök, 6. bölgede kişi başına düşen GSYH’nın reel olarak yüzde 0.32 artarken 1. bölgede yüzde 1.73 oranında artış kaydettiğini belirtti. Gök, “2017 yılında 1. bölgede kişi başına GSYH 6. bölgenin 3.5 katı iken 2018 yılında bu fark 4 katına yükselmiş, Ülkemizin ekonomik lokomotifi olan sanayi, tarım ve inşaat sektörleri bu süreçte 1. ve 6. bölgelerde küçülmüş, hizmet sektörünün payı artmıştır. 2012 yılından beri uygulanan teşvik sistemi beklenen etkiyi yaratamamakta, gelişmiş bölgeler istikrarlı olarak diğer bölgelerden daha yüksek pay almakta diğer taraftan ülke genelinde üretim ekonomisinden uzaklaşılmaktadır” tespitlerini yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Gök, bu tespitlerinden ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a soru önergesiyle şu soruları yöneltti: “Az gelişmiş bölgeleri kalkındırmak amacıyla uygulanan bölgesel teşvik sisteminin hedeflerine ulaşamamasının sebepleri nelerdir? 2012 – 2019 döneminde teşvik bölgelerinin toplam büyüme oranlarını açıklar mısınız? 2012 – 2019 döneminde en zengin yüzde 20’lik kesim ve en yoksul yüzde 20’lik kesim arasında oluşan gelir farklarını teşvik bölgelerine göre açıklar mısınız? 2012 – 2019 döneminde özel sektör tarafından yapılan yatırım miktarlarını ve aynı dönemde gerçekleşen istihdam oranlarını teşvik bölgelerine göre açıklar mısınız?”

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili partisinden istifa etti

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti. Yazılı açıklamasında Ok, “İYİ Parti devletimize ve milletimizi zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücünü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin asla erişemeyeceği Atatürk’ümüzün Milliyetçilik anlayışı ile kurulmuş ve bu doğrultuda siyaset yapması arzu edilmiştir. Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır” dedi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da geçtiğimiz hafta istifa etmişti.