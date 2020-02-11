Teşvikli yatırımlar yüzde 30 azaldı

11 Şubat 2020

Hüseyin GÖKÇE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılı Aralık ayı verilerine göre geçen yıl teşvik belgeli yatırımlar azaldı. Bakanlık verilerine bakıldığında aralıkta rekor seviyede yatırım başvurusu geldi. Bu dönemde 788 proje için 19 milyar 99 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Aralık ayında 100 milyon lira ve üzerinde 26 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 2019’un tamamında düzenlenen teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar da 135 milyar 145 milyon lira oldu. Yılın son ayındaki rekor teşvik, toplam teşvikin önceki yılın gerisinde kalmasını önleyemedi. Teşvik belgeli yatırım önceki yıla göre yüzde 29.6 geriledi.

Aylık en yüksek teşvik belgesini, Konya’da 1000 MW’lik GES yatırımı için 4 milyar 466 milyon lira ile Kalyon Güneş Enerjisi aldı. Şirket, Konya’da 1000 MW’lık güneş enerjisi santrali kuracak ve yatırım kapsamında 514 kişilik istihdam sağlanacak, yatırım için 49 milyon 14 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak.

Aralık’ta Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım muhtelif ilerdeki gaz yakıtların dağıtımı yatırımı için 521 milyon 994 bin liralık teşvik belgesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi belediyecilik hizmetleri yatırımı için 406 milyon 264 bin liralık teşvik belgesi aldı. Cemre Marin, Yalova’da iki ayrı gemi yapım yatırımı için 480 milyon 715 bin liralık teşvik belgesi aldı. Cotton’dan Diyarbakır’a 374 milyon liralık yatırım

Cotton Prom Tekstil A.Ş, Diyarbakır’da pamuk ipliği yatırımı için 374 milyon 733 bin liralık, Tectone Teknoloji Mersin’de çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu üretimi için 350 milyon 34 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Bay Temiz Enerji Elektrik A.Ş, Eskişehir’de 39 MW’lık RES yatırımı için 346 milyon 861 bin liralık, İSTAÇ A.Ş İstanbul’da çeşitli belediye hizmetleri için 301 milyon 521 bin liralık teşvik belgesi aldı.

Teşvik belgeli yatırımlar % 29.6 azaldı

DÜNYA’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, geride bıraktığımız 2019 yılı teşvik belgeli yatırımlar açısından çok iyi geçmedi. Teşvikli yatırımlarda son iki yıllık hızlı yükseliş trendi, yerini gerilemeye bıraktı. Bu dönemde teşvik belgeli yatırımlar önceki yıla göre yüzde 29.6 oranında azalarak 192 milyar 223 milyon liradan, 135 milyar 145 milyon liraya geriledi.

Teşvik belgeli yatırımlar, 2015’te 104 milyar 217 milyon lira, 2016’da 107 milyar 624 milyon lira iken 2018’de 189 milyar 209 milyon liraya yükselmişti.