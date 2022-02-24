Teşvikli yenilenebilir enerji yatırımlarında yeni dönem

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlarda destekleme unsurlarını yeniden belirledi.

Buna göre lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler, teşvik imkanlarından yararlanamayacaklar.

Tebliğde yapılan başka bir düzenleme ile yurt dışından temin edilecek güneş panellerinin değerlendirmeye alınmayacağına ilişkin fıkrada değişiklik yapıldı. Güneş panelleri yanı sıra güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri de yine değerlendirmeye alınmayacak.