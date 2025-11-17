Tezgâhta küçük balık satana 1,5 milyon TL'ye varan ceza

Samsun'da su ürünleri denetimleri 45 kişilik ekiple kesintisiz devam ederken, tezgâhlarda yasal boy sınırının altındaki balıkları satanlara 7 bin 549 TL ile 1 milyon 511 bin TL arasında para cezası uygulanıyor. Kentte bu sezon yoğun avlanan hamsilerin 10-11 santimetre civarında olduğu, havaların soğumasıyla daha da büyümesinin beklendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde 3 bin 384 denetim yapıldı. Bu kontrollerde kurallara uymayan 109 kişi ve işletmeye toplam 2 milyon 432 bin TL idari ceza kesildi.

"Balık tezgâhlarında küçük boy balık gördüğünüzde ihbar edin"

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda gerçekleştirdikleri son denetimlerde balık boylarını tek tek ölçtü. Denetim sırasında açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, su ürünleri kaynaklarının korunmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Balık kaynaklarının korunması adına denetim faaliyetleri, böylesine potansiyeli olan bir ilde oldukça büyük önem taşıyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli denetim ekipleri tarafından sürekli olarak kontroller gerçekleştiriliyor. Bu konuda 45 personelimiz görev yapıyor."

Yılmaz, sezonun öne çıkan türlerinin hamsi ve istavrit olduğunu, son günlerde hamsi miktarında artış gözlendiğini belirtti. Denetim sayılarındaki yoğunluğa dikkat çeken Yılmaz şunları ekledi:

"Denetim sayılarına baktığımızda; il genelinde 1 Ocak’tan itibaren 3 bin 384 denetim gerçekleştirildi. Balıkçılık sezonunun açılışının yapıldığı 1 Eylül’den 30 Ekim’e kadar ise yoğun bir şekilde yapılan kontroller sonucunda bin 105 denetim tamamlandı. Bu dönemde bazı uygunsuzluklar tespit edildi ve bunlar arasında 109 kişi ve kuruluşa idari yaptırım uygulandı."

Tüketicilere de çağrı yapan Yılmaz, "Buradan özellikle vatandaşlarımıza, tüketicilerimize seslenmek istiyorum: Lütfen tezgâhlarda gördüğünüz küçük boydaki balıkları ihbar edin. Bu balıkları satın almayarak yapılan çalışmalara katkı sağlayabilirsiniz" dedi.

"Tüketicilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum"

Yılmaz, "Balıkçılara da ayrıca seslenmek istiyorum" diyerek "Getirilen yasaklara uydukları takdirde balık kaynaklarının sonraki nesillere aktarılmasına imkân sağlamış oluruz. Bu noktada hem balıkçılarımızı hem de tüketicilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yapılan bu denetimler sonucunda 109 kişi ve kuruluşa toplam yaklaşık 2,5 milyon TL ceza uygulandı. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.