TGDF, TÜİK Dış Ticaret Verileri'ni değerlendirdi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Dış Ticaret Verileri temel alınarak hazırlanan bilgileri paylaştı. Söz konusu verilere göre, Ağustos itibarıyla 8 aylık dönemde, ihracatını en çok artıran sektör 1 milyar 978 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektörü oldu. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.

Yılın 8 ayında ihracatını yüzde 36,6 artırmayı başaran sert kabuklu meyveler sektörü 1 milyar 936 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Ocak-ağustos döneminde ihracatı yüzde 21,9 azalan bitkisel yağ sektörü, 1 milyar 805 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer buldu.

İhracatta ilk sırada yüzde 60'lık artışla fındık içi yer aldı

2024 yılının 8 ayında en çok ithalat yapılan sektörler sıralamasında 4 milyar dolarla hayvan yemi sektörü ilk sıraya yerleşti. İthalatta ikinci sıra ise 2 milyar 558 milyon dolarla bitkisel yağ sektörünün oldu. Sektörün ithalatı yüzde 21,4 azaldı. Üçüncü sıradaki un sektörünün ithalatında da yüzde 56'lık düşüş yaşandı. Un sektörü 1 milyar 267 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

2024 yılının 8 aylık döneminde, ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında yüzde 60'lık artışla fındık içi ilk sırada yer aldı. Fındık içi ihracatı 873 milyon doları geçti. İkinci sıradaki buğday unu ihracatında da yüzde 10,46'lık düşüş yaşandı. Buğday unu ihracatı 871 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayçiçeği yağı ihracatı da 681 milyon dolarlık değeriyle üçüncü sırada kendisine yer buldu.

2024'ün 8 aylık döneminde en çok ithal edilen ürün: Soya fasülyesi

Yılın 8 aylık döneminde en çok ithalatı gerçekleştirilen ürün, yüzde 5 düşüş ve 1 milyar 289 milyon dolarla soya fasulyesi oldu. Buğday ithalatında da yüzde 59,8'lik gerileme yaşandı. Buğday ithalatı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayçiçeği ithalatı ise 946 milyon dolarda kaldı. Ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 26,9'luk düşüş görüldü.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ihracatın yüzde 9,5 arttığı Irak, 2 milyar 933 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 17,8 artışla 1 milyar 449 milyon dolara ulaştı. Üçüncü sırayı 1 milyar 155 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,89 azaldı.

Rusya'dan yapılan ithalat hacmi: 2,4 milyar dolar

En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında da ilk sırada ithalatın geçen yıla göre yüzde 40 azaldığı Rusya geldi. Rusya'dan yapılan ithalat 2 milyar 435 milyon dolar oldu. İkinci sıra, 1 milyar 393 milyon dolarlık ithalatın gerçekleştirildiği Brezilya'nın oldu. Brezilya'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı. Yüzde 46,4 azalışla 1 milyar 332 milyon dolarlık ithalatın yapıldığı Ukrayna ise üçüncü sırada yer aldı.