TGT Enerji'deki EÜAŞ payı özelleştirilecek

TGT Enerji Üretim ve Ticaret AŞ sermayesinde bulunan yüzde 0.03158 oranındaki Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait hisse 15,000 TL geçici teminat bedeli üzerinden özelleştirilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 27 Ocak'ta yapılacak ihale, kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü gerçekleştirilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir ortak girişim grubu içinde yer alabilecek.