THBB Başkanı Yavuz Işık: Betonu sağlam yapıyoruz döküme dikkat etmiyoruz

Türkiye Hazır Beton Birli­ği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, 2000 yılından önce yapılan binaların tamamının hem kullanılan demir malzeme hem de beton bakımından riskli olduğunu söyledi. Vatandaşın kendi eliyle yaptığı evlerin bile o dönemki be­tonun kalitesi dikkate alındığında riskli olduğunu dile getiren Işık, Türkiye’deki hazır beton üreti­mi ve pazarına ilişkin sorularımı­zı yanıtladı. Yapı denetim kanunu ile hazır beton ve nervürlü çeliğin zorunlu hale getirildiğini anlatan Işık, “Binalarda yapı denetim me­kanizması oluştu. Nervürlü çelik kullanılan ve hazır beton kullanı­lan binaların yüzde 97’si sağlam. Biz hiçbir ruhsatsız yapıya beton vermeyiz” dedi.

Betonu kötü olan bina yıkılıyor

Türkiye’deki hazır betonların sıkı denetimden geçtiğini anla­tan Başkan Işık, “Bakanlık yolda giden herhangi bir mikseri çevi­rip inceleme yapıyor. 7 gün ve 28 günlük testler yapılıyor. İstenen sonucu vermezse o inşaattan ka­rot alınıyor. Sorun çıkarsa o inşa­atın o kısmı yıkılıyor. Böyle yıkılan çok bina var” bilgilerini paylaştı. Beton üretiminde standartların bulunduğunu kaydeden Işık, beto­nun belli ölçülerde çimento ve di­ğer malzemelerin karışımı ile elde edildiğini daha sonra inşaat ala­nına giderken de mikserde karışı­mın devam ettiğini söyledi. Beton inşaata girdiğinde dökümün uy­gulamasının çok önemli olduğu­nu belirten Başkan Işık, “Hazır be­tonun içine su katılması sıkıntılı. Bir metreküp betonda yüzde 10 su yüzünden mukavemet kaybı olur. Yukarıdan dökümde segregasyon/ ayrışma olur, beton dağılır. Beton­da işlem iki aşamalıdır; biri üre­tim diğeri ise uygulama” ifadeleri­ni kullandı.

Önüne gelen beton işine girememeli

Betondaki döküm işleminin üretim kadar kritik olduğunu vur­gulayan Başkan Işık, son dönem­de sektörde mali yeterliliği olma­yan beton firmalarının türediği­ni bunlara karşı hem denetimin artırılması hem de mali yeterlilik kriterleri getirilerek sektörde za­fiyet oluşmasının önüne geçilme­sini istedi. Vatandaşları da uyaran THBB Başkanı Işık, mutlaka ka­lite güvence sistemi (KGS) dene­timli beton kullanılmasını önerdi ve birçok müteahhitlik firmasının

KGS denetimi olmayan betonu in­şaattan içeri sokmadığını not etti. Sektörde iflas eden veya konkor­dato alan firmaların genelde ma­li yeterliliği olmayan firmalar ol­duğunu dile getiren Işık, “Bu iş bir sanayicilik işidir. Uzun vadeli ol­manız lazım. Kullanılan makine­ler pahalı. Bir beton pompası 25- 30 milyon lira. Sektörde yüzde 4-5 kârlılıkla yaşanmaz” dedi.

“Fay hatları her yana yayıldı”

“Her tesiste bir inşaat mühendi­sinin çalışması lazım” ifadelerini kullanan Işık, sektördeki mikser operatörü ve pompa kullanıcıları­nın ücretlerinin mühendislerden fazla olduğunu dile getirdi. Işık, “Alttan yeni personel yetişmiyor. Kastamonu’da bir meslek oku­lu var ama yeterli olmuyor. Yetkin personel sıkıntımız var” diye ko­nuştu. Işık, şunları anlattı: “15 se­neden beri söylüyorum deprem değil çürük binalar insanları öl­dürür. İzmir’de sıvılaşma çok var. İstanbul’da da Avcılar’da var. Mü­hendislik çözümleri ile depreme karşı önlemleri alırsanız; can ve mal kaybına sebebiyet vermezsi­niz. Her çıkan depremden sonra yeni faylar oluşuyor, şuraya bir vu­ruyorsunuz çatlak yayılıyor. Fay hatları Anadolu’nun her yanına yayıldı. Zemin etüdü yapan firma­ların daha tedbirli olması lazım. Zemin kadar tasarım da önemli. Zemine uygun tasarım yapılmalı. İyi bir statik hesabının yapılması lazım. Betonun mukavemeti eski­den 14 mega paskal iken şimdi 100 mega paskal. Nervürlü çeliklerin çekme mukavemetleri var. Bun­dan sonra betonu çevresel etkiler­den korumak lazım. Muhafaza et­mek önemli, eksiltme ve artırma olmamalı. Kolon kesiyor, deprem perdesini kesip dükkan yapıyor, çocuk evleniyor diyor kat çıkıyor.”

Zorla beton döktürüp pahalı diye Cimer’e şikayet eden bile var

Çelik binaların yüksek katlarda yangına karşı mukavemetli olmadığını kaydeden THBB Başkanı Işık, “Yüksek katlarda beton daha uygun. Betonun ömrü 100 yıl” diye konuştu. Bazı vatandaşların ulaşım anlamında ekonomik olmayan yerlere beton döktürmek istediğini ifade eden Işık, bunun da lojistik açıdan maliyeti artırdığını şu sözlerle anlattı: “Vatandaş gelip ‘bana beton lazım’ diyor. Firma ‘oraya beton gönderemem’ diyor. Otoriteyi araya sokuyor, baskı altına alıyor, firma mecbur dökmeye razı oluyor. Fiyat 2 bin 500 ise 4 bine çıkıyor. Sonra Cimer’e şikayet ediyor. Orman içinde vs. kırsal alana zorla beton istiyor. Bu kadar çok beton olduğu yerde 2 bin 500 liralık ürünü 2 bin 555’e satamazsınız. Rekabet Kurulu emsemizde boza pişiriyor. Ticaret Bakanlığı fiyatlarda uyumsuzluk kurarsa çok ciddi cezalar var.”

Üretim tüm Avrupa’nın yarısından fazla

Türkiye’nin beton pompaları, transmikser ve santral ihraç ettiğini kaydeden THBB Başkanı Işık, “Bütün Avrupa 230 milyon metreküp beton üretiyor. Türkiye tek başına 130 milyon metreküp üretim yapıyor. Sektörün cirosu 7 milyar dolar. Türkiye’de 24 bin transmikser var hepsi kayıtlı. 5 bin 500 beton pompası var. 2 bin de beton santralı var. Sektörün yüzde 65’ini bizim üyelerimiz oluşturuyor. Toplam tesis sayısı 450. KGS denetimleri kapsamında bugüne kadar 20 bin kişiyi eğittik” bilgilerini paylaştı.