Thomas Cook resmen battı

23 Eylül 2019

Dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook bugün tasfiye sürecine girdi. Bu tasfiye dünya genelinde tatildeki yüzbinlerce Thomas Cook müşterilerinin ülkelerine geri getirilmesi için İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonunun başlamasına neden oldu.

1841'de ülke içinde demiryolu seyahatleri düzenleyerek faaliyetlerine başlayan İngiltere'nin en eski şirketlerinden biri olan Thomas Cook 16 ülkede, yılda 19 milyon kişi için otel, tatil köyü ve havayolları servisi sağlıyor. Şu anda yurtdışında 600,000 müşterisi bulunan şirketin tasfiyesi hükümetleri ve sigorta şirketlerini devasa bir kurtarma operasyonunu koordine etmeye zorladı.

Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser, şirketin kurtartılması için alacaklılar ve hissedarla hafta sonunda yapılan görüşmeler sonuç vermeyince şirketin tasfiye sürecine girmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Thomas Cook'un ticari faaliyetlerini durdurduğunu ve düzenleyici kurum ve hükümetin önümüzdeki iki hafta içinde 150.000'den fazla İngiliz müşterisini ülkesine getirmeye hazır bir uçak filosuna sahip olduğunu belirtti.

Tasfiye süreci uzun vadede, İspanya ve Türkiye gibi şirketin en büyük destinasyonlarındaki turizm sektörlerine de zarar verme potansiyeline sahip.