THY, 12 yıl sonra Halep seferlerine yeniden başladı

Türk Hava Yolları, 2012 yılında güvenlik gerekçesiyle durdurduğu Halep uçuşlarını yeniden başlattı. Şam’ın ardından Suriye’deki ikinci destinasyon olan Halep, THY’nin bölgesel uçuş ağına yeniden dahil edildi.

Haftada üç gün, eylülde günlük olacak

İlk etapta İstanbul Havalimanı ile Halep Uluslararası Havalimanı arasında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün düzenlenecek uçuşların, 19 Ağustos’tan itibaren haftada beş güne, 1 Eylül'den itibaren ise günlük seferlere çıkarılması planlanıyor.

THY’den açıklama: Halep’i dünyaya bağlıyoruz

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Satış Başkanı (2. Bölge) Mahmut Yayla, "Halep, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin önemli şehirlerinden biridir. Bu hattın yeniden açılmasıyla, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağların güçlenmesini hedefliyoruz. Halep’i İstanbul üzerinden dünyaya bağlamayı hedefliyoruz" dedi. Yayla ayrıca Şam seferlerinin de yakında günde iki sefere çıkarılacağını belirtti.

"Halep göklerden Türkiye’ye bağlandı"

Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ise THY uçuşlarının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Halep, Suriye’nin Türkiye ve dünyaya açılan kapısıdır. THY ile bu kapılar göklerden de açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Biletler 299 dolardan başlıyor

THY, İstanbul-Halep hattında 25 Temmuz 2025 itibarıyla yapılan bilet alımlarında 299 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sunduğunu da duyurdu.