THY açıkladı! Boeing uçaklarının motor tedarikçisi belli oldu
Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den sipariş ettiği yeni nesil 75 adet Dreamliner uçağının motor ve bakım hizmetleri için ABD merkezli GE Aerospace ile anlaşmaya vardı. THY, 2029–2034 yılları arasında teslim edilecek B787-9 ve B787-10 modelleri için düzenlenen ihalenin tamamlandığını açıkladı. Anlaşma kapsamında GE Aerospace, kanat üstü motorların yanı sıra yedek motor ve motor bakım hizmetlerini de sağlayacak.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır."