THY, Corendon ile Komponent Pool anlaşmasını 5 yıl daha uzattı

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Corendon Hava Yolları ile 2019 yılında imzalanan Komponent Pool anlaşmasını bu yıl Londra'da düzenlenen MRO Europe 2025 fuarında imzalanan yeni bir anlaşma ile 5 yıl daha uzattı.

Uzatılan anlaşmayla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Corendon Hava Yolları'nın Boeing 737MAX ve Boeing 737NG filolarının tüm komponent pool ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Anlaşma kapsamında Corendon Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin geniş parça havuzu, nitelikli iş gücü ve komponent bakım alanındaki uzmanlığından faydalanmayı sürdürecek.

Son olarak Corendon Hava Yolları'nın filosundaki Boeing 737MAX ve Boeing 737NG uçaklarını kapsayan anlaşmanın iki Türk şirket arasındaki uzun vadeli iş birliğini güçlendirdiği kaydedildi.