THY ile TİM arasında 6’ncı indirimli kargo protokolü imzalandı

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan indirimli hava kargo taşımacılığına yönelik iş birliği protokolü, 6’ncı kez yenilendi. Yeni protokol, 10 Mart - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

İmzalar, THY Genel Müdürlük VIP Salonu’nda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından atıldı.

“İhracatçımız 37 destinasyona avantajlı sevkiyat yapacak”

Törende konuşan Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin, ihracatçının küresel rekabet gücünü artırmaya odaklandığını belirterek, "TİM ile imzaladığımız bu protokolü 6’ncı kez yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl daha fazla üreticiye ulaşmak amacıyla hem indirim oranlarını artırdık hem de ürün yelpazesini genişlettik. İhracatçılarımız kampanya kapsamındaki 37 farklı destinasyona, ürün türüne göre değişmekle birlikte, genel kargoda yüzde 41, bozulabilir kargoda ise yüzde 37’ye varan indirimle ürünlerini güvenle ulaştırabilecek" ifadelerini kullandı.

Bolat ayrıca, "Gelenekselleşen bu iş birliğimizin, ülkemiz ihracatını artırarak dış ticaretteki gücünü pekiştirmesini temenni ediyoruz" dedi.

"2024’te hava yoluyla 26 milyar dolarlık ihracat yaptık"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de hava kargo taşımacılığının önemine vurgu yaparak, “Günümüzde ürünü en hızlı ve güvenilir şekilde ulaştıran taraf, rekabette bir adım öne geçiyor. Raf ömrü kısa ürünlerde hava taşımacılığı vazgeçilmez bir seçenek. THY bu noktada her zaman ihracatçının yanında oldu” dedi.

2024 yılına ilişkin verileri paylaşan Gültepe, "Hava yoluyla yapılan ihracatımız yüzde 45 artışla 244 bin tona ulaştı. Değer olarak ise 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu, toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor." bilgisini verdi.

Yeni pazarlar için kritik adım

Uzak pazarlara erişimin önemine de dikkat çeken Gültepe, "İhracatımızı artırmak için yeni pazarlar bulmak zorundayız. Bu noktada hava taşımacılığı kilit önemde. Hız ve maliyet parametreleri burada belirleyici. Bu nedenle THY ile olan bu iş birliğimizi büyük bir memnuniyetle sürdürüyoruz. 25 ülkedeki 37 şehre yapılacak gönderilerde ihracatçılarımız için önemli maliyet avantajı sağlayacağız" diye konuştu.

Tören, imzaların atılmasının ardından sona erdi.