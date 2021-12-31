THY, ilk kez çevreci yakıt kullanacak

Türk Hava Yolları’nın hava yolu ve kargo taşımacılığında 2021 yılı performansını ve yeni dair beklentilerini değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, sera gazı emisyonunu azaltarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Uçak yakıt verimliliğinin artırılmasının hem kaynak verimliliği sağladığını hem de emisyonu azalttığını aktaran Aycı, bu doğrultuda kapsamlı yakıt politikası uyguladıklarını vurguladı. Aycı, "Faaliyetlerimizin optimizasyonu için aksiyonlar alıyor, filo modernizasyonuyla yakıt verimliliği yüksek, emisyon değeri düşük yeni nesil uçakları filomuza katıyoruz. Fosil kaynaklı uçak yakıtı kullanım miktarının azaltılması için üniversitelerle iş birliği kurarak sürdürülebilir havacılık yakıtı araştırma geliştirme çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

Söz konusu uygulamalarla 2021 yılının ilk üç çeyreğinde toplam 85 bin 119 ton karbondioksit salımının önlendiğinin bilgisini veren Aycı, "Tüm bu çalışmalara ek olarak Türk Hava Yolları olarak yeni bir projeye başlamanın gururunu yaşıyoruz. Proje kapsamında İstanbul – Stockholm hattında başlangıç aşamasında haftada bir kez düzenli olarak SAF kullanacağız." dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Aycı, geleneksel kerosen (fosil bazlı) ile yenilenebilir hidrokarbon karıştırılarak elde edilen bir yakıt türü olan SAF kullanımıyla yüzde 87 sera gazı azalımı sağlanacağını anlattı.

“Avrupa'da en fazla günlük uçuş THY'den”

Koronavirüs salgınının havacılık sektörüne olumsuz etkilerine rağmen THY'nin finansal ve operasyonel anlamda rakiplerinden pozitif ayrıştığını ve en hızlı toparlanan hava yollarından biri olduğunun altını çizen Aycı, bu yılın ocak-kasım döneminde 40,5 milyon yolcuya hizmet verdiklerini söyledi.

THY'nin günlük ortalama 932 uçuşla Avrupa’da en fazla günlük uçuş gerçekleştiren hava yolu konumunda olduğunu belirten Aycı, Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın 751 ortalama günlük iniş/kalkış sayısıyla Avrupa’da birinci sırada yer aldığını kaydetti.

Filoya 18 yeni nesil uçak katılacak

THY'nin filosunda 104’ü geniş, 246’sı dar gövde ve 23'ü kargo olmak üzere toplamda 373 uçak bulunduğunu bildiren Aycı, “2022 yılında 10 geniş gövde ve 8 dar gövde olmak üzere toplamda 18 yeni nesil uçak teslim alınması planlanmaktadır. Böylece filomuzdaki uçak sayısı 400’e yaklaşacak." diye konuştu.

Pandemi etkisi ve mücbir sebepler hariç tutulduğunda THY'nin ağında 128 ülke, 328 şehir, 333 uçuş noktası yer aldığını belirten Aycı, "Önümüzdeki dönemde imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Cebu (Filipinler), Denver, Seattle ve Detroit (ABD), Siyalkot (Pakistan) ve Hargeysa (Somali) şehirlerine tarifeli seferlere başlamayı planlıyoruz." dedi.

THY markalarına değinen Aycı, Turkish Cargo'nun 2023 yılında dünyanın ilk üç büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olmasını hedeflediklerini aktardı. Aycı, bu yılın ilk 11 ayında Turkish Cargo'nun taşıdığı kargo miktarının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 22,8 artarak 1,7 milyon tona ulaştığını ve toplam global kargo gelirlerindeki pazar paylarının yüzde 5,3'e yükseldiğini ifade etti.

AnadoluJet'in geçen yıl yurt dışı uçuşlara başladığını hatırlatan Aycı, "Önümüzdeki dönemde yatırım anlamında odak noktalarımızdan bir diğeri AnadoluJet olacak. Yolcu taşımacılığında hem tam hizmet sağlayan hem de düşük maliyetli hava yolu pazarında derinleşeceğiz ve güçleneceğiz." diye konuştu.

"George Clooney’e 35 milyon doları biz teklif etmedik"

Aycı, Hollywood yıldızı George Clooney'e reklam teklifi götürdükleri iddiasına ilişkin, "George Clooney’e 35 milyon doları biz teklif etmedik. Bizim söz konusu isimle ilgili herhangi bir projemiz, fikrimiz olmadı.” dedi.