THY kabin memuru alımı başvuruları başladı! İşte şartlar ve detaylar

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.

THY Kabin Memuru Alımı Başvuru Şartları

THY'nin kabin memuru ilanında aranan temel şartlar şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak

En az ön lisans mezunu olmak (Üniversite mezunlarına öncelik tanınabilir)

01.01.1988 - 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak

Kadın adaylar için en az 160 cm, erkek adaylar için en az 170 cm boyunda olmak (Boy-kilo orantılı)

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebi olabilir)

Adli sicil kaydının temiz olması

Yurtiçi ve yurtdışı seferlerde görev yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması

Başvuru yapacak adayların, mülakat sürecinden önce online bir ön değerlendirme sürecine tabi tutulacağı bildirildi.

Başvuru süreci ve takvim

Başvurular, THY'nin kariyer sitesi (kariyer.thy.com) üzerinden online olarak yapılacak. Değerlendirme süreci kapsamında çevrim içi İngilizce seviye testi, boy-kilo ölçümü, grup mülakatı ve bireysel görüşme aşamaları yer alıyor.

THY İnsan Kaynakları Departmanı, süreçte başarılı olan adayların eğitim programına alınarak, uçuş görevine hazırlanacağını belirtti.