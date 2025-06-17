THY kabin memuru alımı başvuruları başladı! İşte şartlar ve detaylar
Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda yeni kabin memurları istihdam etmeye hazırlanıyor. THY’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanla birlikte, 2025 yılı kabin memuru alım süreci resmen başladı. Binlerce adayın merakla beklediği ilana başvurular online olarak alınacak.
Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.
THY Kabin Memuru Alımı Başvuru Şartları
THY'nin kabin memuru ilanında aranan temel şartlar şu şekilde:
T.C. vatandaşı olmak
En az ön lisans mezunu olmak (Üniversite mezunlarına öncelik tanınabilir)
01.01.1988 - 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak
Kadın adaylar için en az 160 cm, erkek adaylar için en az 170 cm boyunda olmak (Boy-kilo orantılı)
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebi olabilir)
Adli sicil kaydının temiz olması
Yurtiçi ve yurtdışı seferlerde görev yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması
Başvuru yapacak adayların, mülakat sürecinden önce online bir ön değerlendirme sürecine tabi tutulacağı bildirildi.
Başvuru süreci ve takvim
Başvurular, THY'nin kariyer sitesi (kariyer.thy.com) üzerinden online olarak yapılacak. Değerlendirme süreci kapsamında çevrim içi İngilizce seviye testi, boy-kilo ölçümü, grup mülakatı ve bireysel görüşme aşamaları yer alıyor.
THY İnsan Kaynakları Departmanı, süreçte başarılı olan adayların eğitim programına alınarak, uçuş görevine hazırlanacağını belirtti.