THY Şam ve Halep'i uçuş rotasına altı

Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta yakılmasının ardından Suriye tarihinde yeni bir sayfa açılırken, kritik gelişmeler peş peşe yaşanoyor.

Suriye'ye 2011'den bu yana uçuş gerçekleştirmeyen Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra Şam ve Halep'e uçuş düzenlemeye hazırlanıyor.



THY'nin hem internet sitesinde hem de uygulamasında Şam ve Halep'in yer aldığı görüldü.

Uçuşların kısa süre içinde başlaması beklenirken henüz kesin tarih belli olmadı.