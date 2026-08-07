THY temmuzda 9,5 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdı

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Türk Hava Yolları'nın açıkladığı verilere göre şirket, temmuz ayında 9,5 milyon yolcu taşıdı. Bu performansla birlikte doluluk oranı yüzde 86,5'e çıkarak THY tarihindeki en yüksek temmuz ayı seviyesine ulaştı. Aynı dönemde zamanında kalkış oranı da geçen yılın aynı ayına göre 10,5 puan artış göstererek yüzde 82,4'e yükseldi.

İlk 7 ayda 54 milyon yolcu taşındı

THY'nin 2026 yılı ocak-temmuz dönemindeki toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 54 milyona ulaştı. İlk yedi ayda doluluk oranı 2,1 puan artışla yüzde 84,2 olurken, zamanında kalkış oranı ise yüzde 81,8'e yükseldi. Aynı dönemde taşınan kargo hacmi yüzde 12 artış gösterdi.

Filodaki uçak sayısı 563'e yükseldi

Temmuz ayı itibarıyla THY filosundaki uçak sayısı 563'e ulaştı. Şirket, güçlü operasyonel yapısı ve geniş uluslararası uçuş ağı sayesinde kapasitesini dinamik şekilde yönettiğini belirterek operasyonel performansını artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

"Milyonlarca misafirimizi güvenle ulaştırıyoruz"

Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihinin en yüksek temmuz ayı doluluk oranına ulaşıldığını vurgulayarak, milyonlarca yolcuyu güvenle sevdiklerine ulaştırmaya devam ettiklerini bildirdi. Açıklamada ayrıca, değişen şartlara hızlı uyum sağlayan operasyonel yapının elde edilen başarılarda önemli rol oynadığı ifade edildi.