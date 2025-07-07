THY ve AJet, KKTC bilet fiyatlarını düşürecek

THY ve AJet Havayolu şirketleri, KKTC ile yeni bir anlaşmaya imza attı. THY ve AJet, "Ada Kıbrıs" projesi kapsamında KKTC'de uçuşların artırılması ve bilet fiyatlarının düşürülmesine yönelik protokol imzaladı. Protokol imza töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın katılımıyla gerçekleşti.

"Ada Kıbrıs'a desteğimizi imza altına alıyoruz"

Ada Kıbrıs projesini KKTC'nin geleceğine yön verecek çok kıymetli bir proje olarak niteleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bugün burada Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı olarak desteğimizi imza altına almak ve Ada Kıbrıs markasının ana aktörü olmak için bir araya geldik. Bugün imza altına alacağımız anlaşmayı sadece bir tanıtım hamlesi değil, iki kardeş ülke arasındaki köklü bağların, dostluğun ve ortak geleceğe duyulan inancın somut bir göstergesi olarak görüyoruz" dedi.

Bolat, 6 kıtada 131 ülkeye uçuş gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Kurulduğumuz günden bu yana yalnızca bir havayolu şirketi değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan, Türkiye'nin ve dost ülkelerin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan bir marka olduk. KKTC ise bizim için sadece bir destinasyon değil, ortak tarihe, kültüre ve değerlere sahip olduğumuz bir kardeş vatandır. Bu anlamda KKTC'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını bizler bir sorumluluk olarak addediyoruz" diye konuştu.

"Ada Kıbrıs markası gökyüzüne taşınacak"

Lefkoşa'ya uçuşların 1951'de başladığını belirten Bolat, "Bugünkü anlaşmayla ‘Ada Kıbrıs' markası kardeşliğin gökyüzüne taşındığı ve dünyanın dört bir yanına anlatıldığı bir platform olacak. 1951'de Lefkoşa'ya başlayan uçuşlarımız, 75 yıllık hikâyenin yeni bir aşamasına geçiyor. AJet markamız ile İstanbul ve KKTC arasında her gün düzenlenecek iki seferde erişilebilir fiyat politikası uygulanacak. 6 bin Türk Lirası bilet tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, KKTC'yi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

KKTC'li gençlere kabin memurluğu imkanı

Bolat, "60 KKTC'li gencimiz AJet bünyesinde kabin memuru olarak görev yapacak. Bu gençler, sadece gökyüzündeki profesyoneller değil, aynı zamanda Ada'nın sesi ve yüzü olacak. AJet filosundaki iki uçağa ‘Ada Kıbrıs' logosunu yerleştirecek, bu markayı gökyüzüne taşıyacağız. Uçaklarımız adeta birer kültür elçisi gibi Ada'nın güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacaklar" şeklinde konuştu.

İş dünyası ve medya desteği

Projeye entegre edilen medya, iş ve sanat dünyası temsilcilerinin KKTC ziyaretleri ile içerik üretimi ve yatırım potansiyelinin artırılacağını kaydeden Ahmet Bolat, "2023'te 18 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik. 115 milyar dolarlık toplam hizmet ihracatının yüzde 16'sını tek başımıza sağladık. Geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırdığımız yaklaşık 9 milyar dolar net döviz tutarı ile Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığımız ödülle birlikte 16. kez hizmet ihracatı şampiyonu olduk" dedi.

"KKTC'nin görünürlüğünü artırmak gurur verici"

Bolat, "Bugünkü imzayla birlikte KKTC'nin uluslararası görünürlüğünü artırmak ve turizmde sürdürülebilir büyümesine katkı sunmak bizler için gurur verici bir yolculuk olacak" diye konuştu.

"Kıbrıs Türkü hiçbir engelle yolundan dönmedi"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise açıklamasında, "Kıbrıs Türk'ü 1950'lerden 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'na kadar Rum'un baskısı, zulmü, izolasyonları ve ambargoları altında yoluna devam etmiştir. Hiçbir engel bizi yolumuzdan çeviremedi. Yanı başımızdaki zihniyet, ekonomimizi çökertmek için ambargolar altında ülkemizi baskı altına aldı. Bir ada ülkesi olan KKTC'nin turizmini, eğitimini ve sanayisini hedef aldı. Ne turizmcimiz, ne sanayicimiz, ne iş insanımız, ne müteahhitimiz pes etti. Çünkü her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Cevdet Yılmaz'a kadar konuyu taşıdık" ifadelerini kullandı.

İngiltere pazarına değinen Üstel, "İngiltere pazarı, hem Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı bir bölge hem de İngilizlerin tatil için tercih ettiği bir alan. Ancak Avrupa'dan KKTC'ye gelmek zaman ve maliyet açısından zorluk içeriyor. Bu proje bu engelleri aşacaktır. 26 Temmuz'da Londra'da lansman yapılacak. Stansted Havalimanı'ndan günde 3 kez AJET seferi düzenlenecek. Sabiha Gökçen bağlantılı bu seferlerle turistler zaman kaybı yaşamayacak. Londra-KKTC uçuşları için 250 euro gidiş-dönüş fiyatı belirlendi. Türkiye'den 6 bin Türk lirasını geçmeyecek bilet tarifesi uygulanacak" şeklinde konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, "Projeye katkı koyan başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Havacılık ve turizmde tarihi birikimimiz var"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açıklama yaparak, "Kıbrıs Türk Havayolları'nın kuruluşundan Nobel Air gibi uluslararası sermayeye dayalı projelere kadar çeşitli girişimlerde tecrübeler yaşadık. Bugün bu tecrübelerin değerini anlıyoruz. 2024 yılında Ercan'dan gerçekleşen uçuş sayısı 30 bin 865, yolcu sayısı ise 4 milyon 842 bin 134'tür. 2025'in ilk iki ayında yüzde 24 artış yaşandı. Yeni terminal ve pist yatırımı ile kapasite 10 milyona çıkarıldı" diye konuştu.

"Uluslararası bağlantılar güçleniyor"

İstanbul Havalimanı ile bağlantıların KKTC için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "İstanbul artık dünyanın merkezi. Bu bağlantılar KKTC'nin değerini artırıyor. Geçtiğimiz hafta Londra'da 50 milletvekilinin imzasıyla KKTC'ye direkt uçuş çağrısı yapıldı. 16-17 Temmuz'da New York'ta BM Genel Sekreteri ve diğer muhataplara insan haklarına aykırı uygulamaları bir kez daha anlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu proje bizim için hayati bir adımdır"

Direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas sağlanmadan anlamlı bir müzakere süreci başlayamayacağını belirten Tatar, "Bu nedenle Ada Kıbrıs projesi bize moral ve güç vermiştir. Bu proje, Sayın Erdoğan'ın güveni, Sayın Cevdet Yılmaz'ın yakınlığı ve tüm katkı koyan kurumlarla birlikte bizim için hayati bir adımdır. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.