THY'den Boeing açıklaması: Anlaşamazsak Airbus'a dönebiliriz

İsveç'in başkenti Stockholm'de dün Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik sonrası Boeing ile dev uçak anlaşmasına yönelik önemli mesajlar veren THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, motor üreticisi CFM'ye işaret ederek "Uygun ekonomik şartlarla gelirse Boeing ile anlaşma imzalayacağız" dedi.

"Airbus'a dönebiliriz"

Müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedilse de maliyetler konusunda halen anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade eden Bolat, CMF ile anlaşma sağlanamazsa Airbus'a dönebileceklerini belirterek "Airbus ile seçeneklerim var"dedi.

Bolat, Boeing 777X uçak alımı ile halen ilgili olduklarını da belirterek, "Bu uçakla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 777X uçaklarının siparişi için doğru zamanı bekliyoruz, acelemiz yok" dedi.

Boeing ile dev uçak anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaretinin ardından THY'nin 150'si kesin, 75'i opsiyonlu çok sayıda Boeing uçağı alacağını açıklamıştı. Anlaşma, ayrı bir motor anlaşmasına tabi olarak açıklanmıştı.

Açıklama sonrası THY de Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde bunların 100'ünün kesin, 50'sinin opsiyonlu olmak üzere 150 tanesinin 737 MAX tipi uçaklar olacağını duyurmuştu.

Alınacak uçakların serinin MAX 8 ve MAX 10 varyantlarından oluşacağı öğrenilmişti.