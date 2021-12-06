  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. THY’den İstanbul-Tiflis seferlerini artırma kararı
Takip Et

THY’den İstanbul-Tiflis seferlerini artırma kararı

Türk Hava Yolları, (THY) haftada 21 kez olarak icra edilen İstanbul-Tiflis seferlerini artırarak 25'e çıkaracağını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY), Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e seferlerini artırıyor. THY Tiflis Ofisi'nden yapılan duyuruda, 2 Ocak 2022'den itibaren mevcut uçuşlara haftada 4 seferin ilave edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Belirtilen yeni uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek olup İstanbul'dan kalkış saati 12.00, Tiflis’ten kalkış saati 16.15 olarak planlanmıştır."

Karara göre, 2 Ocak'tan sonra İstanbul Havalimanı'ndan 18, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 7 sefer yapılacak.