THY’den ramazan ayına özel ucuz bilet kampanyası!

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda indirim fırsatı sunan yeni kampanyasını duyurdu. Ramazan ayına özel düzenlenen kampanya kapsamında yolcular, 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle, 1-26 Mart 2025 döneminde 949 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Hangi seferler kampanyaya dahil?

THY'nin açıkladığı kampanya yalnızca Türk Hava Yolları’nın tarifeli iç hat uçuşlarında geçerli olacak. Ancak, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan seferler, AJet uçuşları ve KKTC Ercan Havalimanı uçuşları kampanya kapsamına alınmadı.

THY ucuz bilet kampanyası bilet fiyatları ne kadar?

Kampanya dahilinde satılan biletlerin fiyatları şu şekilde olacak:

EcoFly: 949 TL

ExtraFly: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL

Diğer iç hat uçuşlarında 1.499 TL

PrimeFly: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.799 TL

Diğer iç hat uçuşlarında 1.699 TL

Sınırlı sayıda koltuk!

THY, bu kampanya kapsamında yalnızca 45 bin adet koltuğun indirimli fiyatlarla satışa sunulacağını duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 13 Şubat’a kadar satın almaları gerekiyor.

Ramazan ayı yaklaşırken, seyahat planı yapan yolcular için kaçırılmayacak bir fırsat sunan THY'nin kampanyası büyük ilgi görmesi bekleniyor.